Emma Willard, première femme à avoir cartographié l'histoire des États-Unis

Les mouvements de tribus amérindiennes





Emma Willard est née le 23 février 1787 à Berlin, dans le Connecticut, et a consacré sa vie à l’éducation des femmes et a milité pour leurs droits. En 1819, elle présente aux membres de l’Assemblée législative de New York un plan pour améliorer l’éducation des femmes. Elle a fondé en 1821 le premier établissement d’enseignement supérieur destiné aux femmes, le séminaire féminin de Troy.En 1828, Emma Willard va produire une série de 12 cartes représentant les États-Unis . L’Atlas a été publié par White, Gallaher & White, dans son ouvrage Histoire des États-Unis, ou République d'Amérique : exposée en relation avec sa chronologie et sa géographie progressive au moyen d'une série de cartes, ouvrage conçu pour les bibliothèques et les écoles.Ces œuvres ont été les premières à traiter la géographie et l’histoire américaine comme des sujets interdépendants à des fins pédagogiques. Willard était fascinée par le pouvoir de la géographie et par le potentiel des cartes pour raconter l’Histoire dans le temps et dans l’espace.Pour Willard, l’histoire américaine a débuté entre 1492 et 1578, de la découverte des Amériques, aux explorations européennes des terres. Une carte « d’introduction » décrit les mouvements des tribus amérindiennes et leurs migrations au fil du temps. Puis celles qui suivent retracent l’histoire de la colonisation anglo-saxonne et du contrôle croissant des terres américaines, en soulignant les évènements clés, jusqu’à la division des États à son époque.Ces cartes retranscrivent bien la vision idéologique et impérialiste qu’avait le peuple américain de leur nation à cette période. Soit un pays providentiel forgé par les armes et l’argent. Willard était « une nationaliste exubérante », qui « acceptait généralement le déplacement de ces tribus vers l’ouest comme inévitable », explique Susan Schulten , professeur d’histoire à l’Université de Denver et spécialiste du sujet.En 1851, Emma Willard créa le « Chronographe de l’histoire ancienne » avec pour objectif d’aider la chronologie historique à prendre une dimension physique. L’illustration montre un temple d’inspiration grecque avec les colonnes, le sol et le plafond étiquetés d’évènements historiques.L’Histoire, événementielle, est présentée comme une succession de grands empires. Elle commence en arrière-plan, avec la Création et se termine au premier plan avec l’Empire romain.Dans une autre carte datant de 1836, Willard dépeint la chronologie historique comme une série de fleuves se ramifiant. De la Création à l’empire de Napoléon.Dans l'illustration ci-dessous, Emma Willard représente l’Histoire des États-Unis comme la croissance d’un arbre, à l’image du gland qui devient un puissant chêne. On peut encore retrouver cette vision « providentielle » qu'avaient les Américains de l'époque.Toutes les illustrations d'Emma Willard disponible ici. Via Open Culture et The Paris Review