Enchères : 8 millions d'euros pour le manifeste originel des Jeux olympiques

Lors de la vente aux enchères de manuscrits et de livres rares de la maison Sotheby’s qui s’est tenue ce 18 décembre à New York, le manifeste originel des Jeux olympiques écrit par Pierre de Coubertin en 1892 a été adjugé pour la modique somme de 8,8 millions de dollars, soit un peu plus de 7,9 millions d’euros.





Estimé au départ entre 700.000 et 1 million de dollars, The Olympic Manifesto est le seul exemplaire connu du manifeste. Il a été écrit en français par Pierre de Coubertin pour un discours énoncé en 1892 à la Sorbonne à l’occasion du cinquième anniversaire de l’Association française d’athlétisme. Il n’aura fallu que 12 minutes pour que ce manuscrit de 14 pages parte pour 8,8 millions de dollars.



Dans ce discours, le Baron français esquisse sa vision pour faire renaître les Jeux olympiques de l’Antiquité et énonce les fondements des Jeux olympiques modernes. Le manuscrit original n’avait jusqu’alors jamais été exposé publiquement.



En multipliant sa valeur par près de 9 par rapport à l'estimation, le manifeste originel des Jeux olympiques rentre dans les records en devenant le souvenir sportif le plus cher de l’histoire. Jusqu’ici, c’est le maillot du célèbre joueur de baseball Babe Ruth qui occupait la place de numéro 1 avec une vente dépassant les 5,6 millions de dollars, indique la société Sotheby’s.

« Le résultat record d’aujourd’hui est un témoignage de la vision de Pierre de Coubertin il y a plus d’un siècle, et de la révérence avec laquelle les Jeux olympiques continuent à avoir lieu », a affirmé le commissaire-priseur Selby Kiffer.









Pour rappel, deux ans après le discours, Pierre de Coubertin a fondé le Comité international olympique. En 1896, la première édition des Jeux modernes a eu lieu à Athènes.