Enchères : 80 000 $ pour le carnet “Paris Journal ” de Jim Morrison

Les 19 et 20 juin prochains, la maison de vente aux enchères Julien’s Auctions organisera une vente dédiée aux plus grandes icônes de la musique. Entre autres, Kurt Cobain, Nirvana, Prince, Elvis Presley, The Beatles, Madonna ou encore Michael Jackson et Elton John. Parmi les pièces les plus attendues, le célèbre Paris Journal de Jim Morrison, estimé entre 80.000 et 100.000 $. Avis aux amateurs...



La vente se tiendra simultanément en physique à Bervely Hills ainsi qu’en ligne, annonce Julien’s Auctions. En tête d’affiche, on retrouve le célèbre Paris Journal, tenu par le leader du groupe The Doors. Le calepin, à la couverture verte tachetée, contient des pensées et des poèmes de la rock star.La légende raconte que Jim Morrison les aurait écrits à Paris — d’où le nom de Paris Journal gribouillé sur la couverture — juste un peu avant sa mort. Des mois, peut-être des semaines, précédant le 3 juillet 1971, jour de son décès.Le carnet appartenait jusqu’alors à Pamela Ashley, connue pour avoir l’une des plus belles collections Jim Morrison du monde (via Fine Books Magazine ). C’est la première fois qu’il sera présenté en enchères publiques, et son prix est estimé entre 80.000 $ et 100.000 $.Un aperçu du carnet est disponible à cette adresse , numérisé par Record Mecca. En voici quelques clichés :Parmi les autres articles liés à celui que l’on surnommait le « poète maudit », notons une copie manuscrite du poème intitulé « Ode to LA While Thinking of Brian Jones, Deceased » (estimation : entre 1 000 et 2 000 $) ainsi qu’un exemplaire signé de la première édition de son recueil de poésie The New Creatures de 1969 (estimation : entre 5 000 et 7 000 $).Enfin, seront également mises en vente la guitare Blue Cloud de Prince (estimé entre 100.000 $ et 200.000 $) et le texte manuscrit de la chanson Maxwell’s Silver Hammer écrit de la main de Paul McCartney. Son prix est estimé entre 200.000 $ et 300.000 $.