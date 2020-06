Enchères : le bureau de Charles Dickens en vente chez Christie’s

Le 9 juin dernier marquait le 150e anniversaire de la mort de Charles Dickens. À cause du coronavirus, de nombreux évènements commémoratifs ont été annulés. Mais la célébration ne pouvait se conclure sans une vente aux enchères.

Le bureau de Charles Dickens est actuellement mis en vente par la maison Christie’s. Pour l’acquérir, il faudra certainement débourser plus de 10.000 €. En effet, le meuble en acajou est estimé entre 12.000 $ et 18.000 $.D’après la maison, le pupitre aurait été utilisé par Charles Dickens dans son local situé au 26, Wellington Street North à Londres. Cette adresse abritait les bureaux de All the Year Round, l’hebdomadaire fondé et dirigé en 1859 par Charles Dickens.Après la mort de l’écrivain britannique en 1870, son fils aurait donné le bureau à Mme Ellen Hedderly, qui faisait le ménage dans les locaux de la rédaction. En 1874, le meuble aurait été racheté par Henry Walker, ancien employé de Dickens.Sa femme, Eliza Walker l’aurait ensuite mis aux enchères chez Sotheby’s en 1902. La vente aurait été remportée par un marchand d’art. Le pupitre aurait ensuite appartenu à des hommes politiques comme William A. MacCorkle, gouverneur de Virginie-Occidentale, entre autres.Avis aux amateurs, l’enchère a lieu en ligne à cette adresse et se terminera le 18 juin prochain. Parmi les autres lots mis en vente, un chandelier utilisé par l’auteur (4000 - 6000 $) ainsi qu’une lettre et un chèque signés de sa main (1000 - 2000 $).