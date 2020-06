Enchères : plus de 210 000 € pour une lettre “exceptionnelle” de Van Gogh et Gauguin

Le musée Van Gogh d’Amsterdam a annoncé avoir fait l’acquisition d’une lettre écrite par Vincent Van Gogh et Paul Gauguin pour la modique somme de 210.600 euros. Dans cette missive datée de 1888, les deux artistes y évoquent leurs excursions dans les maisons closes, mais également leur projet de créer une association de peintres.



Vendue au cours d’une mise aux enchères chez Drouot à Paris le 16 juin dernier, cette lettre adressée à Émile Bernard et écrite à quatre mains a été acquise par le musée Van Gogh d’Amsterdam pour un montant de 210.600 euros. Le courrier de 4 pages était initialement estimé entre 180.000 et 250.000 euros.La missive viendra donc s’ajouter à la jolie collection du musée néerlandais, déjà composée de 875 lettres du célèbre peintre. Sa correspondance complète comprendrait près de 930 lettres ( via Nrc.nl ).Outre la présence des signatures des deux artistes, la correspondance est décrite par la maison d’enchères d’« exceptionnelle » à la fois parce qu’elle rassemble deux des plus grands artistes du XIXe siècle, mais aussi pour les sujets qu’ils abordent. Notamment, la certitude que leur peinture va révolutionner l’art des générations futures.« Or moi qui ai un pressentiment d’un nouveau monde, qui crois certes à la possibilité d’une immense renaissance de l’art. Qui crois que cet art nouveau aura les tropiques pour patrie. Il me semble que nous mêmes ne servons que d’intermédiaires. Et que ce ne sera qu’une génération suivante qui réussira à vivre en paix. Enfin, tout cela, nos devoirs et nos possibilités d’action ne sauraient nous devenir plus clairs que par l’expérience même » écrit Vincent Van Gogh dans les premières pages de la missive.Et d’évoquer un projet d’association de peintres. « Je ne pense pas que cela t’epatera beaucoup si je te dis que nos discussions tendent à traiter le sujet terrible d’une association de certains peintres. Cette association doit ou peut-elle avoir oui ou non un caractère commercial. Nous ne sommes encore arrivé à aucun résultat et n’avons point encore mis le pied sur un continent nouveau. »