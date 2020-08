Enchères : un incunable sur l'art de la messe et la mode liturgique

À partir de ce vendredi 24 juillet et jusqu’au 4 août prochain, la plateforme d’enchères en ligne Catawiki organise une vente consacrée aux livres anciens. Parmi les ouvrages d’exception présentés, un incunable signé Hugues de Saint-Cher, un religieux dominicain français.







Un des rares exemplaires de Expositio missae de Hugues de Saint-Cher est actuellement proposé aux enchères,



Composé de 10 pages, ce document passe en revue les différents types de vêtements que portent les prêtres, et révèle la signification de chacun d’entre eux. Dans cet ouvrage, Hugues de Saint-Cher décrit également de manière minutieuse le déroulement de la messe, qu’il accompagne d’explications et de références tirées du texte biblique.



Né en 1200, Hugues de Saint-Cher, en latin Hugo de Sancto Caro, est l’un des premiers membres de l’ordre des Dominicains. Originaire de Vienne, il reçoit l’habit des frères prêcheurs en 1225, au couvent Saint-Jacques de Paris. En 1244, il devient le premier dominicain à accéder au statut de cardinal. Un des rares exemplaires de Expositio missae de Hugues de Saint-Cher est actuellement proposé aux enchères, sur le site de Catawiki . L’ouvrage, considéré comme un « résumé de la messe, élément le plus important du culte catholique » a été produit pour la première fois en 1475 et comptait 14 copies avant 1500. Parmi lesquelles, cette édition, que les experts datent entre 1481 et 1487.Composé de 10 pages, ce document passe en revue les différents types de vêtements que portent les prêtres, et révèle la signification de chacun d’entre eux. Dans cet ouvrage, Hugues de Saint-Cher décrit également de manière minutieuse le déroulement de la messe, qu’il accompagne d’explications et de références tirées du texte biblique.Né en 1200, Hugues de Saint-Cher, en latin Hugo de Sancto Caro, est l’un des premiers membres de l’ordre des Dominicains. Originaire de Vienne, il reçoit l’habit des frères prêcheurs en 1225, au couvent Saint-Jacques de Paris. En 1244, il devient le premier dominicain à accéder au statut de cardinal.









D’après la description du lot sur la plateforme d’enchères en ligne, l’exemplaire serait de très bonne qualité, excepté sur le coin supérieur des deux dernières pages et des tâches dispersées dans les marges. « Un incunable complet et décent » estiment les experts. Et d’ajouter : « L’ouvrage a été réalisé dans une typographie facile à lire et écrit dans un latin simple, ce qui le rend facilement accessible. »