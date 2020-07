Enchères : un manuscrit original de Sherlock Holmes estimé à 450 000 $

Jusqu’au 21 juillet, la maison Sotheby’s organise une vente aux enchères en ligne de beaux livres et manuscrits d’été, notamment issus de la collection d’Eric C. Caren. Parmi les pièces présentées, un texte original, signé par Arthur Conan Doyle, mettant en scène son célèbre détective. Cette nouvelle constituée de 34 pages est estimée entre 350.000 et 450.000 $.





Intitulée L’Interprète grec (The Adventure of the Greek Interpreter en version originale), la nouvelle a été dévoilée pour la première fois dans la revue britannique The Strand Magazine en septembre 1893, avant d’être publiée dans le recueil Les Mémoires de Sherlock Holmes (The Memoirs of Sherlock Holmes), un an après.



Selon la maison de ventes aux enchères, l’aventure de l’interprète grec représente « un tour de force du système de logique déductive » du personnage, tout en offrant « un exemple du génie d’Arthur Conan Doyle ». Il s’agit également d’un texte important puisque c’est dans cette nouvelle que l’on découvre l’existence de Mycroft, frère ainé du détective, ainsi que du club Diogène, un gentlemen's club fictif, souvent fréquenté par ce dernier.



L’auteur britannique aurait lui-même placé ce texte parmi ses 19 histoires préférées de Sherlock Holmes. Pour rappel, quatre romans et cinquante-six nouvelles ont vu le jour autour des aventures du détective. D’après Sotheby’s, seule la moitié des manuscrits originaux aurait survécu, certains d’entre eux sont actuellement conservés à Harvard, à la Rosenbach Library, au British Museum, à la Bibliotheca Bodmeriana et à la Huntington Library.









Parmi les autres pièces présentées, relevons une missive d’Albert Einstein sur l’existence de Dieu (estimation : 70.000 - 100.000 $), une lettre manuscrite signée par Benjamin Franklin, John Adams et Thomas Jefferson établissant des relations diplomatiques avec la Sicile (900.000 - 1.200.000 $) ainsi qu’une édition anglaise de luxe de Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling (1 000 - 2 000 $).



Des pièces retraçant l’histoire des Afro-Américains



La vente aux enchères présente également une large selection de documents retraçant l’histoire afro-américaine, du XVIIIe au XXe siècle. Notamment le contrat qui marque la création de la première « African Free School », fondée par la New York Manumission Society, qui luttait pour l’abolition de l’esclavage (250.000 - 350.000 $).



Sans oublier de nombreux articles antiesclavagistes, ainsi que le discours de Frederick Douglass contre la loi sur les esclaves fugitifs, imprimé dans son propre journal (2 500 - 3 500 $).



Plus d’informations sur le site de Sotheby’s.



Photographies :

Illustration issue de The Memoirs of Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle publié en 1894 par A. L. Burt à New York, représentant une scène de L’Interprète grec (domaine public)

Le manuscrit de L’Interprète grec (crédit : Sotheby's)