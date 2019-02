Enchères : une collection exceptionnelle de livres illustrés chez Christie's

E. Ramiro et L. Legrand – Faune parisienne

Une réunion d’exception



< > Lot 192 - ALAIN FOURNIER DIGNIMONT, Le grand Meaulne.€12,000-18,000 Lot 213- CHAR R. STAËL N. Poèmes. Paris, Aux dépens de l'artiste, 1952, €30,000-40,000 Lot 146 - Apollinaire-Dufy, le poète assassiné, €12,000-18,000 Lot 96 - JOURNAL des dames et des modes, 1912-14, €6,000-8,000 Lot 80- RAMIRO-LEGRAND, Faune parisienne, €25,000-35,000. Lot 91 - Apollinaire-Dufy, Le bestiaire ou cortège d'Orphée €25,000-35,000

La célèbre maison de vente aux enchères avenue Matignon accueillera ce mercredi 20 février la collection des ouvrages illustrés de Marc Litzler. L'ensemble couvre cinq siècles de création, de 1480 à nos jours. Au programme : des livres exceptionnels pour leur gravure, leur reliure ou encore leur auteur.Une sélection éclectique que le banquier retraité a réunie pendant plus de 25 ans. Une véritable passion pour l'illustration qui a débuté le 30 mars 1996 à la vente Alexandre Loewy. Marx Litzler, alors âgé de 37 ans, commence sa collection en bornant ses achats à l’âge d’or du livre illustré sous l’égide d’Alexandre Loewy dont on dispersait les ouvrages de sa librairie de la rue de Seine. « Marc Litzler ne pouvait commencer sa collection à meilleure source », commente Antoine Coron dans la préface du catalogue de la vente.À la différence d'autres collectionneurs, Marc Litzler a finalement rassemblé des ouvrages très diversifiés, relevant de multiples styles et d'époques variées.Le catalogue s'ouvre d'abord sur la grande collection de livres anciens, dont la première édition en allemand de L'Apocalypse d'Albrecht Dürer. Considérée comme le tout premier « livre de peintre », cette suite de 15 xylographies a été réalisée par le géant de la Renaissance allemande entre 1496 et 1498. Inspiré du Livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, Dürer y rompt avec les représentations médiévales traditionnelles du XVe siècle, qui peuplaient encore les incunables et les tapisseries. L'ouvrage est estimé à 150.000 - 200.000 €.L'autre grande perle de la collection est Jazz, signé Matisse, édité à 270 exemplaires. Ici, le peintre qui a découvert l'usage des papiers colorés et découpés joue, entre abstraction et figuration, à mettre en contraste formes et couleurs. L’ouvrage est comparable, pour Jean Leymarie, à « un album d’improvisation chromatique et rythmée... au timbre vif et violent ».Un autre exemplaire de Jazz a été vendu en 2015 pour 1,1 million $, un prix record. Celui-ci est estimé à 200.000 €, mais il devrait attirer une forte demande. La provenance de cet exemplaire est d'ailleurs particulièrement remarquable, puisqu’il a été offert par l’éditeur Albert Skira à son épouse Rosabianca pour son anniversaire.Dans un registre différent, on mentionnera les beaux bestiaires modernes. Celui d’Apollinaire, le Bestiaire ou cortège d’Orphée (1911), dans lequel ses poèmes dialoguent avec les 39 bois originaux de Raoul Dufy, finement reliés par Jean de Gonet.Citons aussi cet exemplaire exceptionnel du Second Livre de la jungle (1919) de Rudyard Kipling (1865-1936), illustré par Paul Jouve (1878-1973). Cette édition marque à la fois l'apogée des sociétés de bibliophiles et les débuts de la collaboration entre Paul Jouve et François-Louis Schmied (1873-1941). En plus des 130 compositions en couleurs de Paul Jouve « interprétées » sur bois par Schmied qui rythment le texte, l’exemplaire fut enrichi de 7 gouaches originales de Jouve par son premier propriétaire.Enfin, l'édition originale anglaise de la fascinante anthologie sur la question noire de Nancy Cunard, baptisée Negro Anthology. Cette pièce historique est estimée à 4 000 €.Christie’s est la première maison de ventes aux enchères dans le monde. Elle organise en moyenne 350 ventes par an dans plus de 80 catégories différentes, dont les tableaux, le mobilier, la joaillerie, la photographie et les vins. Christie’s rencontre également un grand succès dans l’organisation de ventes de gré à gré pour ses clients internationaux, dans toutes catégories confondues en particulier en art d’Après-guerre et Contemporain, Impressionniste et Moderne, Tableaux Anciens et Bijoux.Outre ses ventes sur internet, Christie’s est présent dans 46 pays avec 10 salles de ventes dans le monde entier, notamment à Londres, New York, Paris, Genève, Milan, Amsterdam, Dubaï, Zürich, Hong Kong, et Shanghai.