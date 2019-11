Enki Bilal lit Les Fleurs du mal de Baudelaire

Que j'aime voir, chère indolente,

De ton corps si beau,

Comme une étoffe vacillante,

Miroiter la peau !

Bédéiste originaire de Belgrade, en ex-Yougoslavie, réalisateur, mais également peintre, et scénariste, Enki Bilal évoque Baudelaire comme l’homme d’une langue qu’il découvre, alors qu’il vient d’arriver en France. Et lui qui vient d'un pays qui n'existe plus, évoquant « une langue également disparue », plonge alors dans l'oeuvre, alors qu'il est adolescent.Le texte qu'il souhaitait lire était La Charogne, connu comme l'une des plus grandes démonstrations de la forcé évocatrice de Baudelaire. Mais soucieux « de vous épargner », explique-t-il au public. Alors c'est sur Le serpent qui danse, poème qui précède La Charogne dans le recueil, qu'il entame.Un texte qui ne manque pas d’histoire, puisqu’un certain Léo Ferré en 1957 lui donnera vie en chanson dans son album Les Fleurs du Mal, et quelques cinq années plus tard, ce sera Serge Gainsbourg, dans l’album éponyme, numéro 4. Sauf que ce dernier avait choisi pour titre à sa chanson Baudelaire et non le titre du poème.Et les premiers vers de ce texte en rimes croisées ne manqueront pas de toucher, immédiatement :photos et vidéo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0