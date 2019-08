Enquête : qui a dénoncé et trahi la famille d'Anne Frank ?

domaine public



Du témoignage rescapé à la réalité d'alors

Une arrestation... qui ne devrait rien à la délation ?





Les avancées tecchnologiques au profit d'un cold case

Le 4 août 1944, après deux années passées dans l’annexe de l’entrepôt de son père, Anne Frank et les siens sont arrêtés par les Allemands, qui occupaient les Pays-Bas. Mais qui est à l’origine de cette dénonciation ? Une équipe réunissant scientifiques, historiens et policiers planche sur ce cold case : l’informateur pourrait… n’avoir même jamais existé.Quand on évoque le Journal d’Anne Frank, vient à l’esprit ce récit personnel d’une adolescente au cœur des heures sombres de l’histoire. Comme ailleurs, si une partie de la population néerlandaise a tenté de protéger des familles juives, une autre entretenait des relations complices avec l’occupant nazi. Près de 80 % de la population juive néerlandaise a été tuée durant la Seconde Guerre mondiale — le pourcentage le plus important après celui de la Pologne.Avec sept autres personnes, Anne vivait donc dans cette annexe. Et au fil du temps, plus de 30 personnes ont été soupçonnées d’avoir indiqué aux nazis où se trouvait la famille Frank. Des voisins zélés auraient pu remarquer des bruits, une lumière inappropriée…Jamais jusqu’à lors les enquêtes n’ont permis d’identifier clairement un ou une responsable : la liste des suspects fut pourtant riche en rebondissements. Sans preuve permettant de réfuter ou démontrer la culpabilité, tout cela reste en suspens.Pour Gertjan Broek, administrateur à la Maison Anne Frank d’Amsterdam, chercher un coupable revient déjà… à orienter les questionnements. Et donc se placer dans une perspective de délation — certes commune à l’époque.Or, après deux années de recherche, Broek indique qu’une alternative se pose aux historiens : que la famille Frank n’ait pas été dénoncée. Les miliciens auraient découvert la famille par accident, lors d’une perquisition concernant des bons de rationnement illégaux. Et là, plusieurs faits viennent appuyer l’hypothèse.D’abord, ni les autorités allemandes ni celles néerlandaises n’avaient prévu de véhicules pour transporter des juifs cachés, quand ils se sont présentés sur les lieux. Elles ont dû improviser, mises devant le fait accompli. Ensuite, un des trois officiers qui a supervisé l’opération était spécifiquement délégué aux enquêtes économiques. Pas aux rafles.Enfin, deux hommes fournissant des bons de rationnement clandestins furent arrêtés ce jour. L’un d’eux a vu son histoire classée sans suite — il est possible qu’il ait passé un accord avec l’occupant à ce moment.Évidemment, poursuit Broek, aucune preuve formelle ne peut pleinement étayer la thèse d’une découverte fortuite. La théorie poursuivra son chemin, avec le mérite d’ouvrir une nouvelle porte — et non de toutes les fermer.Cependant, un autre groupe de chercheurs en criminologie et analyse de données entend parvenir à mieux cerner la question. L’agent retraité du FBI, Vincent Pankoke, entend prendre cette affaire comme on enquêterait sur un cold case.Des années durant, son équipe et lui ont parcouru des archives, consulté les documents à disposition, et profité de toutes les technologies du XXIe siècle pour avancer. A été reproduite une simulation 3D de la cachette de Frank, pour déterminer comment se déplaçaient les sons vers les bâtiments voisins.Une ressource informatique supplémentaire tente d’établir des connexions cachées entre les individus, les lieux et les événements autour de ce cas. La société Xommia a mis au point une intelligence artificielle qui prend en considération une multitude de points d’achoppements.« Ce que vous pouvez envisager, c’est de voir à quelle fréquence des mots ou des noms sont utilisés ensemble. S’ils reviennent, alors on peut créer une sorte de réseau et procéder à son analyse », indique Robbert van Hintum, chargé de recherches chez Xomnia. En somme, croiser les adresses avec les relations familiales et recouper avec les rapports de police.De quoi aboutir à une image différente de celle qui était jusqu’à présent celle observée. Les conclusions seront publiées dans un livre à venir l’année prochaine.Et s’il s’avérait qu’une identité ressortait, aucun procès ne serait envisageable. Mais Emile Schrijver, directeur général du Musée historique juif d’Amsterdam souligne : « En comprenant mieux ce qui s’est tramé, nous pouvons apprendre comment les gens se comportent et mieux nous préparer pour l’avenir. »via National geographic