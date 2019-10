Enregistrer une page web dans la plus grande bibliothèque d'internet

Capture d'écran Internet Archive

De nombreuses institutions patrimoniales effectuent désormais un archivage et une sauvegarde du web, à l'image de la Bibliothèque nationale de France et de son dépôt légal des sites web. Mais il peut être utile, voire indispensable, d'archiver à la demande une page web, à des fins de citations ou de conservation, ou même sous la menace d'une hypothétique censure.La fonctionnalité « Save Page Now » de l'outil Wayback Machine, hébergé par l'Internet Archive, offre cette possibilité aux internautes. Il suffira pour cela de copier-coller un lien, puis de laisser la machine faire sa besogne. Cette dernière peut désormais sauvegarder au passage les pages vers lesquelles mènent les différents liens affichés, pour s'assurer d'un accès le plus complet possible.L'archivage d'une simple page web occasionne ainsi la sauvegarde de dizaines d'URL, afin de conserver une image la plus fidèle possible de ce que pouvait proposer le site.Il est également possible de se créer un compte personnel sur la plateforme, afin de retrouver et d'accéder plus rapidement aux sauvegardes effectuées par l'outil. Et même de transférer un email à l'adresse savepagenow@archive.org pour s'assurer que tous les liens contenus dans ce message électronique sont bien archivés par la plateforme.L'outil Save Page Now est accessible sur The Internet Archive, à cette adresse