Entrez dans les trésors cachés du Monde

Romancer l'actualité



Pour fêter ses 75 ans, Le Monde a invité une jeune revue, Revue Zola, à fouiller ses archives riches de 3 millions d'articles. Dans cette malle au trésor l’équipe et ses fondateurs ont découvert des pépites qui traversent les époques et les racontent.Ce travail de longue haleine a été initié par le journaliste Antoine Corlay et la grand reporter Florence Aubenas. Au micro d'Europe 1 , ils avouent s'être aidés d'un logiciel qui permettait de chercher par mots-clés et par auteur : « On a cherché des sujets au hasard, comme les glaciers ou les bidonvilles ».Le but étant de réunir un corpus d'« une certaine longueur, avec un certain style ». Mais surtout, « qu'il 'parle', qu'il ait un écho ». Résolument subjectif, joyeusement littéraire, leur choix s’organise donc en une collection de quatre livres, portés chacun par les préoccupations d’aujourd’hui : la Terre, l’argent, le peuple, l’espoir.Tous s’ouvrent sur un texte de Florence Aubenas, coordinatrice du projet pour Le Monde, qui restitue l’aventure et ses surprises, les regards croisés des générations sur l’information. Le coffret est enrichi par les dessins originaux de vingt illustrateurs.

« Nous y avons découvert des reportages à lire comme des histoires, qui traversent les époques et les racontent. Sélectionnés selon 4 thèmes, et mis en images par nos illustrateurs, ces 30 reportages sont à dévorer dans 4 livres au format poche » souligne la Revue Zola.



« On leur a proposé conjointement de venir passer du temps dans les archives du Monde et de sélectionner des articles qui étaient pour eux emblématiques de notre Histoire » explique à son tour Louis Dreyfus, président du directoire du journal Le Monde.