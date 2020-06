Espérant un butin, des voleurs saccagent les vrais trésors d'une librairie à Naples

Située à Naples, la librairie Dante & Descartes a eu la désagréable surprise de trouver l’établissement vandalisé. Une effraction caractérisée, survenue dans la nuit de vendredi à samedi, qui a abouti à la destruction d’ouvrages précieux. De véritables trésors saccagés, tout cela pour un bien maigre butin en euros.





Riamonde Di Maio, fondateur de l’établissement, se désole : les voleurs ont mis la librairie à sac pour quelques pièces de 1 et 2 €, ainsi qu’une poignée de billets de banque. Mais dans leur larcin, ils ont littéralement vidé tous les tiroirs, à la recherche d’un butin supposé.



« Ils ont donc jeté tout ce qu’ils ont trouvé derrière le comptoir. » Un meuble qui contenait une collection « extraordinaire et rare, accumulée au fil de nombreuses années de recherche ». Récemment, c’est le fonds de Nicola Esposito de Pomigliano D’Arco qui avait enrichi ce fonds. « Un trésor qui vaut bien plus que l’argent qu’ils rêvaient stupidement de trouver. »



Une plainte a déjà été déposée, mais les dégâts seront irréparables : « Ils ont démonté tous les tableaux aux murs à la recherche d’un coffre qui n’était pas là », déplore le libraire.







La collection qu’il possédait de Saturnino Calleja Fernandez n’a pas été épargnée : ce bibliophile du XIXe siècle décédé en 1915 avait imprimé de véritables chefs-d’œuvre pour enfants, établissant une liste de classiques espagnols. Des ouvrages qui, lors de ventes aux enchères, atteignent des sommes considérables, et que les malfrats ont simplement bazardés comme de simples livres.



Seule consolation : la vidéosurveillance, activée, a permis de reconnaître les voleurs et de les arrêter.