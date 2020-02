États-Unis : des archives consacrées à la vie et au combat de Rosa Parks

By The people offre la possibilité à quiconque le souhaite de participer à l’enrichissement des collections numérisées de la Bibliohèque du Congrès, à l'aide d’une solution open source : tout le monde peut contribuer en se rendant sur le site crowd.loc.gov Ce projet collaboratif a pour visée première de permettre un accès plus large à l’ensemble des Américains aux ressources conservées par la bibliothèque. Depuis le lancement de By the People en octobre 2018, plus de 12.000 bénévoles ont effectué près de 50.000 transcriptions, dont 8000 ont depuis été publiées sur le site de la Bibliothèque du Congrès.Pour cette opération consacrée à la vie de Rosa Parks, les participants auront en charge de retranscrire des documents de nature diverse, liés à son parcours en tant qu’individu ayant connu les affres de la discrimination raciale, mais aussi en tant que militante des droits civiques.Ils auront par exemple accès à des écrits traitants du boycott des bus à Montgomery, qui a fait suite au refus de Rosa Parks, qui la rendra célèbre, de se plier aux règles de laisser aux Blancs l’exclusivité des places à l’avant du bus. Ou encore à des programmes, des invitations et autres supports publicitaires relatifs à des allocutions de Rosa Parks ou à des événements organisés autour d’elle.Seront aussi mis à disposition des bénévoles des documents d’ordre plus intime, telle que des lettres que Rosa Parks échangea avec les membres de sa famille, dont sa mère Leona McCauley et son père James, ou encore son frère, Sylvester. Une sélection des missives de sa correspondance avec son mari Raymond fait également partie des documents à retranscrire.Pour Carla Hayden, qui travaille à la Bibliothèque du Congrès, ce nouveau projet autour de Rosa Parks prend tout sens en s’inscrivant dans un projet participatif tel que By the People : « Inviter, inclure et honorer les contributions de personnes de tous les horizons est un moyen tellement approprié d'honorer Rosa Parks. Avec By The People, tout est question d'individus qui explorent, lisent et comprennent par eux-mêmes la signification de chaque élément en notre possession. Ces articles concernent tout autant l’expérience quotidienne d’une femme qu’un mouvement de défense des droits civils qui change le monde, et c’est pourquoi nous sommes ravis d’inviter tout le monde à rejoindre ce projet. »