Exécutée pour le meurtre de son mari : Martha Brown, la “vraie” Tess d'Urberville

Mariée avec John Brown, Elizabeth Martha Brown l'avait pris en flagrant délit d'adultère : au cours d'une dispute, alors que son époux, sous l'emprise de l'alcool, avait fait jouer le fouet, la femme riposta et lui asséna plusieurs coups de hache, le laissant mort. Elle fut rapidement jugée : 13 jours plus tard, elle monte sur l'échafaud où l'attend un nœud coulant.



Parmi la foule rassemblée pour assister à l'exécution, le 9 août 1856, un certain Thomas Hardy, alors âgé de 16 ans, qui deviendra quelques décennies plus tard un des écrivains britanniques les plus lus. En 1891, il publie Tess d'Urberville, un livre inspiré de cet événement qui l'aura, on s'en doute, durablement marqué. Sans révéler d'éléments de l'intrigue du roman, ce dernier partage des points communs avec la réalité.



Même à l'époque, les circonstances des événements dramatiques ayant conduit à l'exécution de Martha Brown ont considérablement ému l'opinion publique : fallait-il prendre en compte la légitime défense, ou en tout cas les mauvais traitements subis par Martha Brown ? Sa sentence ne fut en tout cas pas reconsidérée.



Offrir une sépulture décente à Martha Brown



Plus de 150 ans après l'exécution de Martha Brown, son cas refait surface : après son exécution, elle fut enterrée dans l'enceinte de la Dorchester Prison, comme 47 autres personnes. Cette prison historique fut fermée en 2013, et le terrain qu'elle occupait vendu à un promoteur immobilier soucieux de réhabiliter ces hectares en y construisant un certain nombre de logements.



Un autre artiste local, Julian Fellowes, scénariste, acteur et réalisateur connu pour la série Downtown Abbey, au courant de l'histoire du lieu, mobilisa autour de lui et au-delà pour retarder le projet du promoteur et obtenir l'exhumation des restes des individus enterrés à cet endroit.