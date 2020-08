Exercer son esprit avec un jeu de Mémory, lettres et animaux

Les règles du jeu

Les cartes en alfonic

Dans un Mémory, toutes les cartes sont en double (vous pourrez donc les imprimer deux fois). Au début du jeu, il faut disposer les cartes les unes à côté des autres, face cachée, et mélangées. Le but est de retrouver deux images identiques. Chaque participant, à son tour, retourne deux cartes pour voir leurs faces illustrées : il en retourne d’abord une, puis tente de trouver sa jumelle. Au début du jeu, trouver deux cartes identiques relève du hasard.Mais au fil du temps, les joueurs peuvent mettre à l’épreuve leur mémoire et tenter de se rappeler où se trouve quelle carte. Si les cartes ont été disposées en un damier bien ordonné, l’effort de mémoire est moindre.Si un joueur trouve deux cartes différentes, il doit les remettre en place, de nouveau face cachée. Mais s’il en trouve deux mêmes, il peut les conserver. Le jeu prend fin quand toutes les cartes ont été piochées et jumelées. Celui qui a le plus de paires a gagné.Dans un Mémory traditionnel, les cartes affichent des images. Ici, les images sont accompagnées des lettres utilisées en alfonic pour aider votre enfant à les mémoriser.Pour débuter en douceur, vous pouvez préparer le jeu avec un nombre restreint de cartes : par exemple, n’utiliser que les cartes des voyelles. Puis uniquement les consonnes. Ou ne sélectionner que les lettres du prénom de votre enfant. Enfin, quand il commence à retenir les lettres de l’alfonic, utiliser tous les sons.



Infos complémentaires :Un livre pour débuter : François-Xavier Nève, Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe,, Liège, 2019.