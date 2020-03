Fais pas ci, fais pas ça : un manuel de bonnes manières du XVe siècle

Gravure de F. Barnard dans un livre de Dickens

(photo d'illustration, Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, domaine public)

Les enfants du Moyen-Âge avaient eux aussi droit aux remontrances de leurs géniteurs, lorsque leur comportement se relâchait un peu trop : le Lytille Childrenes Lytil Boke, ou Petit livre des petits enfants, avait pour vocation d'inculquer aux plus jeunes les règles de bienséance, pour ne pas faire honte à leur entourage en public et bien se tenir à la maison.Ce petit livre, un manuscrit rédigé au XVe siècle, propose une série règles, simples et précises : « Pyke notte thyne errys nothyr thy nostrellys » (« Ne mets pas ton doigt dans ton oreille ou dans ton nez »), « Spette not ovyr thy tabylle » (« Ne crache pas à table »), « And chesse cum by fore the, be not to redy » (« Quand vient le moment du fromage, ne te jette pas dessus ») sont quelques-uns des préceptes que l'on peut y découvrir.Le manuscrit est rédigé en moyen anglais, la langue anglaise parlée et écrite entre la conquête normande, en 1066, et la fin du XVe siècle, qui verra naitre l'anglais moderne naissant. Ce manuel de bonnes manières se destine bien sûr aux familles lettrées, ce qui dénote déjà d'un certain rang social : ce livre permettait de mettre à niveau ses manières, afin d'espérer s'élever socialement ou de se rapprocher de la cour royale.Le Lytille Childrenes Lytil Boke laisse voir deux orthographes pour le mot « little » (« petit ») : à cette époque, l'anglais écrit n'est pas encore fixé, et les mots s'écrivent donc à l'oreille. L'imprimerie et les différentes mutations de la langue anglaise permettront, petit à petit, de préciser et de fixer l'orthographe des termes.L'ouvrage peut être découvert à cette adresse , et fait partie de la collection numérique de la British Library dédiée à la littérature jeunesse