Felwine Sarr et Bénédicte Savoy chargés d'une mission sur le patrimoine africain

Dans un communiqué, la présidence de la République annonce avoir confié une mission à l'universitaire et historienne de l'art française Bénédicte Savoy et à l'écrivain, économiste et musicien sénégalais Felwine Sarr sur des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Le binôme rendra ses conclusions en novembre prochain à Emmanuel Macron.

(photo d'illustration, Citizen59, CC BY-SA 2.0)

À l'occasion d'une rencontre avec le président de la République du Bénin Patrice Talon, ce mardi 6 mars, Emmanuel Macron a évoqué « l'offre culturelle » qu'il souhaite voir développée à travers un partenariat entre la France et le Bénin. « J’avais, en effet, évoqué à Ouagadougou mon souhait de voir le patrimoine culturel de plusieurs pays africains exposé et parfois conservé en Afrique ; et je me suis engagé afin que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique soient possibles », a indiqué Emmanuel Macron dans son discours.

Pour obtenir des suggestions et observations sur les enjeux de ces restitutions, le président de la République a confié une mission de réflexion à Bénédicte Savoy et Felwine Sarr. Le binôme rendra des « propositions concrètes » en novembre 2018, a précisé Emmanuel Macron.

Bénédicte Savoy, universitaire et historienne de l'art, professeure d’histoire de l’art à l’Université technique de Berlin, a signé de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'art et notamment sur les œuvres d'art saisis par l'Allemagne à la France au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Felwine Sarr, de son côté, a signé Dahij, chez Gallimard, en 2009, mais aussi Afrotopia, chez Philippe Rey, en 2016, ou dernièrement Habiter le monde, publié par Memoire d'encrier en 2017.