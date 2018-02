Feuilletez l'album de famille de Virginia Woolf

Malgré la pléthore d'études et d'écrits sur son œuvre et sa vie, Virginia Woolf reste mystérieuse et très liée à son cercle familial et social ainsi qu'au contexte où il se développa, sa demeure de Monk's House, cottage anglais qui abrita Virginia et Leonard Woolf. La bibliothèque Houghton de l'université d'Harvard, dans le Massachusetts, a numérisé un album de famille qui permet d'entrer un peu plus dans l'intimité de l'auteure et de sa famille.

L'album de photographies numérisé par la bibliothèque de l'université Harvard est l'un des 6 ouvrages du genre dont dispose l'établissement, et il offre une perspective toute nouvelle sur Virginia Woolf, son œuvre et ses conditions de création. Le cottage Monk’s House, d'abord un havre de paix pour des retraites ponctuelles, deviendra rapidement pour Virginia et Leonard Woolf une résidence permanente.

Extrêmement fragile, l'album est désormais numérisé et accessible à tous : on découvre sur les photographies Virginia et Leonard, bien sûr, mais aussi Julian Bell, Quentin Bell et Vanessa Bell, de la famille de l'auteure, ainsi que George Duckworth, Stella Duckworth, Angelica Garnett, Duncan Grant, John Lehmann, Noel Olivier, William Plomer, Adrian Stephen, Julia Duckworth Stephen et Sir Leslie Stephen. On retrouve aussi T.S. Eliot et Victoria Sackville-West, deux autres figures littéraires de l'époque et, pour la seconde, au centre d'une liaison amoureuse avec Woolf.

Si, étant donné le nom de l'album, la majorité des photographies ont été prises à Monk's House, d'autres clichés font apparaître comme décor Hogarth Press, maison d'édition du couple, Talland House, maison natale de Virginia Woolf, à St Ives, en Angleterre, dans les Cornouailles.





L'album est accessible dans la bibliothèque numérique d'Harvard. via Open Culture