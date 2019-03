Forum à Saint-Etienne : Archives et transparence, une ambition citoyenne

Geoffrey Froment, CC BY ND NC 2.0



Pour sa 3e édition, le Forum des archivistes, événement piloté par l’Association des archivistes français, débutera par une conférence ouverte à tous, accessible à tous les Stéphanois et Stéphanoises.René Dosière, membre du comité scientifique du Forum des archivistes et membre honoraire du Parlement après 25 ans de présence à l’Assemblée nationale dont il a été vice-président, reviendra sur ses sujets de prédilection, à savoir les collectivités locales et la décentralisation.Seront également évoqués la transparence sur le train de vie des responsables publics, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, la transparence et le financement de la vie politique.Au-delà du simple rassemblement professionnel d’archivistes, cet événement a pour ambition de mettre en relation professionnels de l’information et acteurs du sujet autour de thématiques au cœur de réflexions citoyennes, telles que la déontologie des archivistes, l’accès aux archives, la recherche de la vérité, le secret, etc.Ces échanges déborderont du cadre national pour s’intéresser également à la situation en Amérique du Sud où certains pays sont à la pointe de politiques d’accès aux archives, en Suisse où les archives participent à une prise de conscience de l’opinion publique sur les placements extrafamiliaux, ou encore au sein de la Croix-Rouge internationale dont les archives abritent de nombreux documents sur les victimes de conflits armés.Ces 3 jours donneront également aux participants l’occasion de faire le point sur leurs connaissances en matière de RGPD ou d’Open data, d’en savoir plus sur les expériences des collègues et d’échanger sur les dernières actualités du métier.Plus de 800 participants sont attendus, réunis au centre de congrès de Saint-Étienne et prêts à découvrir le Musée de la Mine où un cocktail offert par la mairie de Saint-Étienne les attend ou le stade Geoffroy-Guichard pour une soirée dansante.