France 3 diffuse un documentaire consacré à Georges Bernanos

Témoin des grands événements du XXe siècle, Georges Bernanos (1888-1948) a été en son temps un « lanceur d’alerte » et un visionnaire, comme le fut Georges Orwell. Toute sa vie durant, il combat les totalitarismes, les dérives idéologiques, le capitalisme, la société de consommation, les compromissions des politiques et l’instrumentalisation des peuples. Il le fait en prenant violemment position, sans jamais céder au conformisme.

70 ans après sa mort, le petit-fils et le petit-neveu de Bernanos, avec leurs archives personnelles et inédites, apportent un éclairage nouveau sur la vie et l’œuvre de l’écrivain le plus anticonformiste de son époque, dans un documentaire inédit diffusé par France 3 ce lundi 30 septembre à 22h35.Le documentaire est réalisé par Yves Bernanos et Jean-Pascal Hattu, coproduit par France 3 Hauts-de-France et REAL Productions.