François Mauriac, invité d'honneur de la Nuit du Droit à Bordeaux

illustration : Guilhem Vellut, CC BY 2.0 — Monument à François Mauriac, Place Alphonse Deville (Paris)

Cette Nuit, destinée à mieux faire connaître le droit au grand public par des manifestations diverses en France, marquera cette année en Nouvelle-Aquitaine le cinquantenaire de la disparition de François Mauriac Droit et littérature seront donc au programme avec deux temps forts, en présentiel à l’Hôtel de Région à Bordeaux, et en retransmission en simultané aux Maisons de la Région à Poitiers et à Limoges et sur le site internet de la région :Dès 18h se jouera le procès fictif d’Henriette Canaby, qui inspira le roman Thérèse Desqueyroux, par des élèves avocats.À 20h30, une table ronde sur le thème : « Du fait divers au roman : regards croisés sur une œuvre de François Mauriac » réunira des personnalités du monde littéraire, judiciaire, médical...Du théâtre d’improvisation ponctuera la soirée par des saynètes, par la compagnie bordelaise EnUNSeulMot.Programme détaillé et inscriptions, à cette adresse