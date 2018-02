Francophonie, les petits pas d'un grand voyage

ActuaLitté (BY, SA, 2.0)



La ministre de la Culture a ajouté : « Cette langue nous la partageons avec des millions de personnes, sur les cinq continents, c’est une passerelle vers d’autres cultures, d’autres littératures, d’autres manières de voir et de penser ». Ainsi la francophonie doit se construire avec l’aide de tous ses locuteurs.

C’est dans ce but que Françoise Nyssen et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, ont lancé, le 26 janvier de cette année, un site internet afin de consulter les francophones du monde entier. Ouvert à tous les citoyens français, tous les francophones et francophiles à travers le monde, chacun peut contribuer et donner ses suggestions, et ce jusqu’à la Journée internationale de la Francophonie qui se tiendra le 20 mars prochain.

Emmanuel Macron profitera de cette manifestation pour présenter son plan d’ensemble pour la promotion du français et du plurilinguisme dans le monde, peut-être inspiré des idées internautes. Et ce n’est pas la seule contribution du président de la République puisque depuis les premiers mois de son quinquennat et notamment à l’occasion de ses déplacements dans plusieurs pays francophones, il a réaffirmé sa volonté de donner un nouvel élan à la francophonie.

Emmanuel Macron envisage ainsi la création d’un dictionnaire de la francophonie sous les auspices de l’Académie française et de Leila Slimani, prix Goncourt 2016. Elle a été choisie en novembre dernier par le Président lui-même pour participer à cette réalisation.