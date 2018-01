Frankenstein : le Prométhée moderne fête son 200e anniversaire

La créature la plus moderne de la littérature, ce Prométhée moderne, a commencé sa vie en 1816. Mary Shelley s’était retrouvée avec quelques écrivains et, autour de la cheminée, ils inventèrent des récits horrifiques, avec des fantômes. Le 1er janvier 1818, Frankenstein voyait le jour. Désormais éternel, le monstre du docteur n'en célèbre pas moins son 200e anniversaire.





C’était une nuit de juin 1816, et le groupe se retrouvait dans une villa louée près du Lac Léman. Leur projet était de raconter les récits les plus effrayants et originaux. Et Mary Shelley, qui était Mary Godwin à l’époque, a 19 ans. Fille de la féministe et écrivaine Mary Wollstonecraft, elle était entourée de Lord Byron, son médecin personnel, et la belle-sœur Claire Clairmont.

Ou comment, au profond de la nuit, Mary Shelley, née le 30 août 1797 et décédée le 1er février 1851, s’est soudainement sentie inspirée par cette créature, composée de morceaux de cadavres recousus, fruit de l’expérience grotesque du jeune scientifique, Victor Frankenstein...

Dans l’introduction de Frankenstein, dans l’édition de 1831, Mary Shelley écrit : « Je vis l’étudiant blême des arts impies s’agenouiller à côté de la chose qu’il avait créée. Je vis le fantasme hideux d’un homme se lever, puis, par le travail de quelque machine puissante, montrer des signes de vie, et bouger en un mouvement malaisé et à moitié vivant. Il faut que cela soit effrayant, car l’effet de toute entreprise humaine se moquant du mécanisme admirable du Créateur du monde ne saurait qu’être effrayant au plus haut point. »

Le roman fut rejeté à deux reprises par deux éditeurs avant que Lackington ne s’en empare. Paru sous couvert d’anonymat, le livre fut décrié, on accusa son auteur d’être un athée... Et bien que le roman fut réédité deux fois au cours de la vie de Mary Shelley, elle ne gagna jamais de droits d’auteur.

Le manuscrit numérisé est à retrouver à cette adresse.