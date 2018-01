Gallica devient une plateforme de vidéos en streaming

Non, Gallica n'est pas le prochain YouTube, et, a priori, des bibliothécaires ne vont pas s'improviser Gallicabers pour nous présenter des films patrimoniaux (enfin, qui sait...). La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France a toutefois ouvert une section vidéo, qui propose pour l'instant 700 vidéos tirées des collections du Réseau Canopé, soit les productions de la radio-télévision scolaire entre 1954 et 2004...

Certes, la section « Vidéos » de Gallica s'appuie pour le moment uniquement sur les archives du Réseau Canopé, et donc sur les productions de la radio-télévision scolaire, mais les 20 ans de la plateforme Gallica sont surtout l'occasion de faire apparaître un service qui manquait depuis trop longtemps.

« Produits par le service de la radio-télévision scolaire entre 1954 et 2004, ces programmes illustrent toutes les disciplines de l’enseignement. Ils sont également l’expression d’une utopie éducative : celle d’une pédagogie par l’expérience sensible du monde, levier de la démocratisation de l’accès à la culture et aux études secondaires et supérieures », explique l'équipe de Gallica sur son blog.

Différentes sections ont été mises en place, et permettront de parcourir les 700 vidéos sans trop se perdre. Dans les prochaines semaines, ce sont 300 nouvelles vidéos qui seront mises en ligne, celles des conférences et spectacles qui se sont déroulés à la BnF...



La présentation des vidéos est strictement similaire à celle des manuscrits numérisés, avec un affichage de métadonnées très complet. Néanmoins, l'outil d'intégration des vidéos n'est pas optimal et ne fonctionne pas avec les sites à la connexion sécurisée, comme celui-ci...





Il y a toutefois de quoi faire, avec Les Caractères de La Bruyère vus par Éric Rohmer, un entretien avec Jean Vilar ou encore une introduction à la sociologie par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron.



Après une baisse de fréquentation en 2016, Gallica a vu sa fréquentation augmenter de 11 %, recevant près de 16 millions de visites en 2017.