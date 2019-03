Gardez la forme avec Kafka : les séances de CrossFit de l'écrivain

Kafka, fanatique de la callisthénie

Kafka était certainement le plus connu des fidèles de Müller, parcourant scrupuleusement les exercices prescrits matin et soir. Jørgen Peter Müller, professeur de gymnastique danois, est l'auteur du best-seller My System. Un ouvrage dans lequel on retrouve des conseils en matière de santé, mais aussi des instructions illustrées pour les 18 exercices.Tout comme les experts en fitness les plus vendus aujourd'hui, Müller a accompagné le premier ouvrage de titres connexes comme My System for Ladies, My System for Children et My Sunbathing and Fresh Air System. Ses livres se sont vendus à des millions d'exemplaires et ont été traduits dans 25 langues.L'auteur danois a révolutionné la manière de faire du sport en proposant des exercices réalisables à la maison, sans besoin de matériel. Mais aussi en invitant ses fidèles à exercer, nus, voire presque nus, préconisant ainsi un retour à l'esthétisme grec.« Franz Kafka était un adepte fanatique de Müller. Il faisait les mouvements, entièrement nu, à sa fenêtre, deux fois par jour, en tournant les bras [...] il pratiquait les sauts avec une grande vigueur. My System est devenu partie intégrante de l'obsession de Kafka pour le corps. Lorsque le guide pour femmes de Müller a été publié, en 1913, Kafka en a envoyé un exemplaire à sa fiancée, Felice Bauer, lui recommandant de faire les exercices quotidiennement. “S'ils vous ennuient, cela montre que vous ne les faites pas correctement”, a-t-il écrit », explique la journaliste Sarah Wildman Pour Mark Anderson, l'auteur de Kafka's Clothes, la lutte corps-identité de Kafka et son adhésion au guide de Müller sont indissociablement liés au mouvement de Max Nordau visant à créer des « Juifs musclés ». « Nous devons aspirer à créer de nouveau un "judaïsme du muscle", nous devons devenir de nouveau des hommes aux torses saillants, avec des corps d'athlète et au regard hardi », avait-il déclaré au Congrès mondial sioniste à Bâle en 1898.Le guide de Müller apporte aussi beaucoup de préconisations à propos de la santé. Il donne des conseils qui étaient inédits pour l'époque, comme se laver les dents, consommer de l'alcool avec modération, s'hydrater correctement ou encore dormir huit heures par nuit.L'ouvrage a d'autant plus séduit Kafka, qui aura travaillé des années dans un bureau d'assurance, puisque les exercices s'adressent aussi aux employés de bureau contre les maux de dos. « Travailler dans un bureau en ville est souvent un phénomène triste », a déclaré Müller. « Ces travailleurs sont prématurément pliés, avec les épaules et les hanches écartées, disloquées sur le tabouret. » Comme le fait remarquer Wildman, « la moitié de ses exercices font désormais partie des recommandations standard concernant les maux de dos des patients ».Les méthodes de Müller ont été très vite populaires, si bien que son nom est devenu un verbe, synonyme de « faire de l'exercice ». Alors si comme Kafka, vous voulez essayer de Müller, le guide est numérisé à cette adresse . Avis aux amateurs.Voici comment Müller – et non Kafka, hélas – avait proposé un ancêtre du tutoriel YouTube :Via Mental Floss