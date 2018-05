George contre l'Oregon, l'ouvrage "ne serait pas adapté"

Depuis sa sortie en 2015, le livre d’Alex Gino, George, dérange aux États unis. La publication jeunesse traduite en français par Francis Kerline à L’école des loisirs raconte l’histoire de George qui sait pertinemment que tout le monde se trompe, il est une fille. La problématique du genre est encore peu abordée en jeunesse et quand George apparaît dans les listes de l’Oregon Battle of Books de l’année prochaine, certaines écoles n’ont pas hésité à se retirer du programme.

La bataille fait rage dans les écoles primaires d’Oregon. La sélection de George, ouvrage adressé aux lecteurs entre 8 et 12 pour la bataille annuelle des livres de l’état, ne fait pas l’unanimité. Écrit par Alex Gino, il narre l’histoire de George, une jeune transgenre de 10 ans qui se bat pour faire comprendre à ses proches qui elle est vraiment tout en faisant face aux brimades des autres élèves.



Plus tôt cette année, le groupe One Million Moms avait déjà attaqué le livre en appelant au boycott et réclamant à l’éditeur de stopper l’impression de George. Malgré cela, le comité de sélection a vu en cet ouvrage une leçon de tolérance et un message contre le harcèlement scolaire.



L’Oregon Battle of Book est une initiative qui tend à promouvoir la lecture chez les jeunes, mais aussi leur permettre d’élargir leurs horizons littéraires et leur compréhension de l’écrit. Gérée de manière volontaire par l’Association des Bibliothèques Scolaire d’Oregon, la compétition encourage également le travail d’équipe. Chaque année, une liste de titres est proposée par tranche d’âge aux établissements participant à l’événement.



Après avoir pris connaissance des ouvrages de la liste proposés sur le site, c’est en équipe que les enfants s’affrontent dans des quizz sur ce qu’ils ont appris grâce aux ouvrages, dans un format qui rappelle les jeux télévisés. La compétition se déroule à plusieurs niveaux : dans l’école, au sein du district, puis s’étend à la région et enfin une finale au niveau de l’état.



À ce jour, deux districts se sont déjà retirés des listes de la compétition pour l’année prochaine afin de montrer leur mécontentement et leur désaccord quant à la proposition de lecture faite pour la catégorie CE2-CM2. Ainsi les primaires des écoles du Cascade School District au sud de Salem et celles de l’Hermiston School District s’affronteront lors de leurs propres tournois. Les élèves plus âgés eux, participent normalement à la compétition.



D’après la porte-parole des directeurs des écoles de Hermiston, Maria Duron, George ne serait « pas adapté aux élèves dans cette tranche d'âge » rapporte le site Oregon Live. D’après eux, « certaines des expériences précises traversées par le personnage » devraient être appréhendées avec l'aide des parents et non avec les professeurs.



Deux pétitions circulent à l’heure actuelle, car lesdits parents n’ont pas été consultés en amont de cette décision. Celle en faveur de l’ouvrage compte pour le moment 500 signatures de plus que celle qui souhaite voir l’ouvrage disparaître de la sélection.



Et à l’auteur, Alex Gino, de conclure « Mon livre ne rendra personne transgenre, mais il peut permettre aux lecteurs de découvrir la transsexualité, et d’établir un lien avec ceux qui le sont déjà, et je pense que ce sont de bonnes choses. Je ne crois pas qu’il y ait un âge limite pour apprendre la compassion. »



Alex Gino, traduit par Francis Kerline — George — L’école des loisirs — 9782211227452 - 14,50 €