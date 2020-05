Goethe, Paul Eluard et Karl Marx aux enchères chez Ketterer Kunst

La maison de vente aux enchères allemande Ketterer Kunst a annoncé sa nouvelle vente de livres rares et anciens qui se tiendra à Hambourg. Initialement prévue le 25 mai 2020, la vente a été reportée à la date du 6 juillet prochain. Au programme, de rares éditions de livres d’économie et de voyage, des incunables, mais également des œuvres plus récentes, réuniant des auteurs comme Paul Eluard, Karl Marx ou encore André Breton.





La vente se déroulera en tenant compte de toutes les mesures de distanciation et de protection requises, précise la maison, qui s’est réfugiée depuis le début de la crise dans les enchères en ligne.



Parmi les ouvrages qui seront présentés le 6 juillet prochain donc, une édition très rare de An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society de l’économiste britannique Thomas Robert Malthus. Considéré comme le premier traité sur la croissance démographique et ses conséquences sociales et économiques, il a largement influencé des penseurs comme Charles Darwin, John Stuart Mill ou encore Karl Marx. Son prix est estimé à 60.000 €.



Sera également mis en vente une édition du Civitates orbis terrrarum und Urbium praecipuarum. Édité de 1572 à 1617 par Georg Braun et gravé, pour la plupart, par Frans Hogenberg, cet atlas présente des cartes de villes du monde entier. L’œuvre est en six volumes et son estimation s’élève également à 60.000 €.





L’enchère est complétée par un exemplaire de La Bible de Luther (estimation : 20.000 €) et par la première édition de Götz von Berlichingen (Goetz de Berlichingen à la main de fer) de 1773 de Johann Wolfgang von Goethe (estimation : 8000 €).



Une riche collection privée de livres de voyages et d’expéditions sera également proposée. Parmi lesquels, des œuvres d’Olaus Magnus, Adam J. von Krusenstern, William Edward Parry et John Ross. Sans oublier une première édition complète de La Chronique de Nuremberg de Hartmann Schedel. Cet incunable est estimé à 25.000 €.