Google numérise 120 000 livres de la bibliothèque nationale d'Israël

Illustration extraite de The Five Books of Moses: Tzena U'rena, Sulzbach, 1785





Le processus de numérisation est en marche, à la Bibliothèque nationale d'Israël : des cargaisons très sécurisées d'ouvrages à très haute valeur patrimoniale partiront prochainement pour les centres de numérisation de Google, en Allemagne. Lorsqu'ils repartiront pour l'établissement patrimonial, ils seront accompagnés d'une version numérique destinée aux collections de Google Books et de la bibliothèque nationale.



45 % des ouvrages destinés à la numérisation sont en hébreu, mais aussi en yiddish ou en ladino, tandis que le reste se partage entre ouvrages en latin, anglais, allemand, français, arabe ou encore russe. La numérisation des 120.000 ouvrages devrait voir une augmentation substantielle des ouvrages en hébreu accessibles en ligne, via Google Books ou sur le site de la bibliothèque nationale.



Le partenariat devrait courir sur les deux prochaines années, le temps que ce volume d'ouvrages soit traité par les services de Google.



Google Books renfermerait, selon les chiffres communiqués par la firme, quelque 40 millions de références, des ouvrages du domaine public numérisés, notamment, à partir des collections de grands établissements patrimoniaux du monde entier.