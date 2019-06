Google propose une visite virtuelle de la maison d'enfance d'Anne Frank

À l'occasion du 90e anniversaire de la naissance d'Anne Frank, Google a présenté une nouvelle exposition afin de transporter les spectateurs dans la maison d'enfance d'Anne Frank, à Amsterdam, depuis chez eux. Des photos d'époque de l'intérieur de la demeure sont disponibles pour une immersion complète.





Une peinture murale d'Anne Frank, à Berlin (Juan Cabanillas - CC BY 2.0)





Anne Frank et sa famille sont dénoncées et arrêtées le 4 août 1944. Le seul survivant de la famille Frank est le père, Otto : le journal intime de sa fille lui est remis par Miep Gies, la femme qui avait caché sa famille des nazis dans « L'Annexe », à Amsterdam. Aujourd'hui, Le Journal d'Anne Frank a été traduit en plus de 70 langues et constitue l'une des mémoires les plus célèbres d'une famille juive durant la Seconde Guerre mondiale.



Actuellement, l'ancienne maison où se sont cachés les Frank est louée par la Fondation néerlandaise pour la littérature et sert de refuge temporaire aux écrivains étrangers qui ne peuvent travailler librement dans leur pays d'origine. Un refuge qualifié par Ronald Leopold, directeur général de la Fondation Anne, de « lieu où la liberté, la tolérance et la liberté d'expression ont la possibilité de respirer ».



Une exposition accessible à tous et indéfiniment





Lors de l'exposition virtuelle, on découvre également que la mère d'Anne, Edith Frank, a qualifié leur appartement de « lumineux, confortable et chaleureux ». Grâce à Google Street View, il est possible à tout internaute de découvrir la chambre à coucher qu'Anne Frank partageait avec sa sœur Margot, ainsi que des photographies de son enfance. Il est aussi possible de visionner la seule vidéo connue de la jeune fille, filmée un an avant son départ pour la clandestinité.









« Nous sommes honorés d'avoir travaillé avec la Maison d'Anne Frank pour faire la lumière sur la vie d'Anne à Merwedeplein 37-2 Amsterdam, afin que chacun puisse explorer une exposition en ligne et l'imagerie Street View intérieure de la maison d'Anne, qui est actuellement fermée au public » a déclaré Liudmila Kobyakova, responsable du programme Google Arts & Culture.