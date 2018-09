Grenoble accueille les contributeurs francophones à Wikipédia

La troisième édition de la Wikiconvention francophone, rencontre internationale des contributeurs francophones à Wikipédia, aura lieu cette année les 6 et 7 octobre. C'est le musée de Grenoble qui accueillera cette fois-ci l'évènement, avec le soutien de la ville.









L'évènement est une occasion unique pour tous les contributeurs à la Wikipédia en français de se retrouver pour passer en revue les grands enjeux des projets Wikimedia pour la communauté francophone.



Renforcer les liens au sein de la communauté francophone



Le mouvement Wikimedia, avec comme projet phare l'encyclopédie en ligne Wikipédia, soutient et promeut des projets numériques sous licence libre utilisant le logiciel MediaWiki tels que Wiktionnaire, Wikimedia Commons, Wikidata, Wikisource ou encore Wikilivres. Réunissant chaque jour 3,5 millions de visiteurs, et ayant cette année dépassé les 2 millions d'articles, la Wikipédia francophone bénéficie d'un vaste et prolifique réseau de contributeurs.



Les principaux enjeux de cette rencontre concernent les liens au sein de la communauté, la participation à la réduction des inégalités de représentation et de contribution entre les pays du nord et du sud et les échanges autour de la stratégie, des idées et des initiatives au sein du mouvement. Mais la Wikiconvention francophone 2018 bénéficiera également d'une l'intervention sur le thème des fake news par Christophe Michel, youtubeur de la chaîne "Hygiène Mentale" et Ariane Beldi rédactrice du blog "Simply Correct".



L'événement est ouvert à toutes et à tous, étudiants, bibliothécaires, conservateurs ou archivistes, curieux de comprendre le fonctionnement et les passions qui se cachent derrière Wikipédia et ses projets frères. Cette année, plus d'une centaine de participants sont attendus.



Un programme varié, l'Afrique toujours à l'honneur



Depuis sa création la Wikiconvention francophone s'applique à représenter l'ensemble du mouvement. Cette édition ne déroge pas à la règle en proposant un programme déployant la variété des projets impulsés au sein du mouvement francophone.



Des institutions culturelles partenaires qui travaillent à l'enrichissement des contenus, aux enjeux du gender gap, en passant par les licences Creative Commons ou encore l'utilité de Wikipédia en classe, ce sont autant de sujets qui seront évoqués lors des présentations éclairs, débats ou ateliers touchant les différents projets frères du mouvement Wikimedia.



Les projets Africains comme Kiwix ou l'édition locale du concours photos Wiki loves monuments mettront en exergue les besoins et demandes inhérents aux populations d'Afrique quant au libre partage de la connaissance et à son accès. Au total de nombreux pays seront donc représentés comme le Mali, le Canada, le Bénin, la France, la Suisse, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Togo, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal ou encore le Cameroun.



Partenariat avec la ville de Grenoble



Cette année la Wikiconvention Francophone prendra ses quartiers au Musée de Grenoble, principal musée d'art et d'antiquités de la ville. Cet accueil se fait alors que Wikimédia France et la ville de Grenoble signent un partenariat autour de l'ouverture des données et contenus de la ville.



Les institutions culturelles de Grenoble pourront donc avec le soutien de la communauté de contributeurs et Wikimédia France procéder au partage du patrimoine et de la culture locale.



Une signature officielle est d'ailleurs prévue le vendredi 5 octobre lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre internationale.



Cet évènement a été rendu possible grâce au soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie, la DGLFLF, Google, Grenoble-Alpes Métropole, Code lutin et Wikimedia CH. Il est coordonné par Wikimédia France et WikiFranca organisation informelle regroupant les chapitres, groupes d'utilisateurs et contributeurs francophones du mouvement Wikimedia.