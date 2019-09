Gryffondor ou Serdaigle ? À Strasbourg, la rentrée Poudlard de lycéens

C’est le Huffington Post qui le raconte : Laurent Maltese, responsable de la vie scolaire, indique que pour palier la suppression des filières, les élèves ont été invités à choisir des thèmes et noms pour les classes de premières. Au menu, donc sept promotions, puisées dans le monde d’Harry Potter.Les lycéens intégreront donc Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard, Durmstrang, Beauxbâtons ou Ilvermony pour leur année. « Pour la première fois, les élèves seront mélangés, il n’y aura plus de classes S et ES. Nous espérons de par cette démarche que les étudiants s’approprieront un peu plus l’identité des classes », indique le conseiller d’orientation.Pour les classes de Terminale, pas de magie cependant, on conserve les anciens noms de sections. Et pour les Secondes, idem, pas de sélections. Mais dès l’an prochain, ils pourront donc se lancer dans l’une des classes nouvellement baptisées.Ironie colossale : on apprend qu’aux États-Unis, une école a décidé de bannir les livres de JK Rowling de sa bibliothèque scolaire au motif que les élèves risquent « d’invoquer des esprits maléfiques ».