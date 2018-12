Guernesey : réouverture de la maison de Victor Hugo le 6 avril 2019

L'intérieur de Hauteville House (GK Sens-Yonne, CC BY-ND 2.0)

Les travaux se sont déroulés comme prévu, et Hauteville House, la maison de Victor Hugo pendant son exil à Guernesey, rouvrira bien ses portes en avril 2016, le 6, plus précisément, annonce Culture Box . Une opération de mécénat participatif avait été lancée le 21 mars 2017 par Paris Musées et la Fondation du Patrimoine. 77.848 € auront finalement été récoltés grâce à cette collecte et à la générosité du public. Deux paliers avaient successivement été atteints, le premier de 35.000 € pour financer la restauration du look out (sorte de verrière) et de l'antichambre de Hauteville House, et le second de 70.000 € pour aider à la rénovation des décors de l'atelier et du jardin d'hiver.Rappelons que la « maison-œuvre » de Victor Hugo appartient à la ville de Paris depuis un legs par les descendants de l'écrivain. La maison a abrité Hugo et sa famille pendant 14 ans, entre 1856 et 1870 : après le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851, Hugo est banni de France, puis de Belgique et de Jersey : il peut enfin s'installer avec sa famille à Guernesey, où il achète Hauteville House grâce aux revenus des ventes du recueil Les Contemplations.La maison, construite sur 5 niveaux selon un plan audacieux, avait été entièrement aménagée et décorée par Victor Hugo, et la campagne de restauration entreprise vise justement à rendre toute sa splendeur à cet environnement qui reflète l'œuvre de l'écrivain. À ce titre, les meubles ont été rénovés, et les jardins seront refaits à l'identique par le jardinier Louis Benech, d'après les descriptions laissées par Victor Hugo.La maison de Victor Hugo, à Paris, cette fois, proposera une exposition sur la demeure de Guernesey du 7 février au 15 avril 2019, en parallèle de la réouverture du lieu.