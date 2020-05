Hachette vend un tableau de l'illustrateur et peintre Andrew Wyeth

Les auteurs n’auront pas laissé une fantastique empreinte dans l’industrie du livre — en revanche, Wyeth est une superstar. Or, en 2006, Hachette Book Group mit la main sur Little, Brown, et voici que 14 ans plus tard, retrouvant l’original de cette huile dynamique sur toile, décide de la mettre aux enchères.La vente devait se dérouler entre le 24 avril et le 1er mai chez Sotheby’s. Ou plutôt, la seconde vente : en 2016, le groupe avait déjà tenté de se séparer de l’œuvre, alors estimée entre 70 et 90.000 $. Cette fois, revue et corrigée entre 40 et 60.000 $, la vente était donc retentée.Wyeth avait capté du roman cet instant dramatique où un ouragan se déchaine sur une île. Puissante nature, un des thèmes récurrents de l’œuvre — qui avait à l’époque fait sensation. Le New York Times l’avait d’ailleurs comparé à un certain… Joseph Conrad.Nordhoff et Hall avaient également signé une trilogie, Mutiny on the Bounty — racontant l’histoire du capitaine William Bligh, commandant des Bounty en 1789. C’est de leur texte, bien plus célèbre, que de multiples adaptations ciné et musicales ont vu le jour.John Ford, pour sa part, avait tenté l’adaptation de The Hurricane, en 1937. Là encore, difficile de dire qu’on en a gardé un impérissable souvenir…Quant à l’enchère, elle est achevée. Le résultat se fait attendre...