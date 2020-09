Harry Potter rejoint Batman et Paddington à Londres, sur Leicester Square

Photographie : l'animateur britannique Alex Zane dévoile la statue d'Harry Potter, à Londres (via Facebook

Harry Potter, équipé et juché sur son Nimbus 2000 comme pour une partie de Quidditch, a rejoint d'autres personnages cultes du cinéma, dont Batman, Wonder Woman ou encore Paddington. Depuis février 2020, Leicester Square se couvre de statues, pour composer un cheminement à travers différents films et autant d'époques, pour les passants et touristes.Le sorcier créé par J.K. Rowling, qui adopte ici les traits de Daniel Radcliffe, l'acteur qui l'incarne dans la série de films adaptés des livres, devient la 9e statue installée sur la place. On y retrouve déjà Laurel et Hardy, Mr. Bean, Mary Poppins, Bugs Bunny ou encore Gene Kelly.En 2001, le film Harry Potter à l'école des sorciers, premier de la saga cinématographique, avait connu une première mondiale dans un des cinémas de Leicester Square, ce qui boucle la boucle.Le dévoilement de la statue vient aussi servir une campagne de promotion pour la sortie prochaine d'une nouvelle édition du livre Quidditch Through the Ages chez Bloomsbury, au Royaume-Uni, à l'origine écrit et publié en 2001, une version cette fois illustrée par Emily Gravett.