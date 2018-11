Henri Bergson, philosophe auteur... du premier embouteillage à Broadway

En 1913, alors qu’il traverse l’Atlantique pour la première fois, Henri Bergson est un philosophe déjà reconnu. Il vient sur le Nouveau Monde pour une série de conférences prévues à Columbia University. Avec des conséquences inattendues pour la vie des New Yorkais, alors.





Bergson, à cette époque, a déjà fait paraître L’Évolution créatrice (en 1907), qui prend pour axe l’idée d’une nature cherchant à constamment fabriquer de la nouveauté. Évoquant pour sa part un « élan vital », plus qu’un déterminisme ou des objectifs que se fixerait le monde, il pose l’évolution comme imprévisible, se réinventant sans cesse.

Des idées que l’on imagine mal aujourd’hui faire leur chemin aux États-Unis. Mais en 1913, la renommée du philosophe français l’emporte. Et largement.

D’ailleurs, il semble que l’Amérique – l’élite intellectuelle américaine – éprouvait pour Bergson une certaine sympathie. Un lien qui serait motivé par les connexions entre la pensée du Français et les approches du philosophe et psychologue William James – mort en 1911. Les deux hommes partageaient manifestement une vision pragmatique : l’idée doit être considérée comme vraie si les conséquences pratiques de son déroulé sont opérationnelles, en somme.

Voici donc qu’Henri Bergson débarque aux États-Unis, et son succès autant que sa popularité font déborder les foules d’enthousiasme. Il n’était possible d’accueillir que 500 personnes dans la salle de conférence, et pourtant plus de 2000 ont demandé à pouvoir assister à son intervention.

Or, la presse de l’époque se souvient, non sans amusement, que l’empressement des habitants à venir rencontrer le philosophe a provoqué ce qu’il convient d’appeler le tout premier embouteillage à Broadway.



Difficile, et certainement Bergson lui-même n’aurait pas apprécié ce manque de précision, de corréler la venue directement à cette congestion routière. Certainement d’autres facteurs devraient être pris en compte – après tout, Bergson publia un Essai sur les données immédiates de la conscience, sa thèse de doctorat.

Cependant, les témoignages de l’époque attestent d’une véritable admiration pour le penseur, qui finira par donner six conférences, sur le thème Spiritualité et liberté – expliquant notamment comment le libre arbitre est en dehors du domaine de la science.

