Hergé, Franquin, Morris, Moebius et Bilal aux enchères chez Christie’s

Encre de Chine d’André Franquin réalisée pour le dessin de titre du dixième numéro du « Trombone Illustré », publié dans le Journal Spirou du 16 juin 1977

Auteurs classiques, pionniers de l'ère moderne et artistes contemporains, Christie's promet une vente exceptionnelle pour le 20 novembre prochain, grâce à l'expertise d'Alain Huberty et Marc Breyne, experts et galeristes spécialisés dans la BD. Plus de 300 pièces ont été réunies pour cet événement, avec de grands noms du 9e art désormais habitués des salles de vente.« Nous avons souhaité pour cette vente, revenir aux sources de la bande dessinée en proposant aux collectionneurs des œuvres d’une grande qualité, emblématiques de chaque mouvement du 9ème art : de la Ligne Claire d’Hergé et ses contemporains aux écoles françaises des années 70 qui ont permis une liberté de ton et d’expérimentations graphiques. Une liberté qui a offert des perspectives nouvelles à la bande dessinée et qui continue d’inspirer les générations actuelles et les talents de demain », indiquent Alain Huberty et Marc Breyne.Pièce maitresse de ces enchères et plus haute estimation, une planche signée Hergé, tirée de l'album Le Sceptre d’Ottokar, réalisée à l'encre de Chine et au crayon bleu. Remontant à 1938, la planche est estimée entre 280.000 et 300.000 €.Autre pièce sans doute très convoitée, une encre de Chine de Franquin pour Le Trombone illustré, supplément au Journal de Spirou produit clandestinement dans les caves de la maison d'édition Dupuis : elle est estimée entre 58.000 et 60.000 €.Plus rare dans les ventes aux enchères, Marcel Gotlib sera représenté avec deux planches à l’encre de Chine publiées en 1966 dans le numéro 339 de la revue Pilote, pour les fameux Dingodossiers, avec René Goscinny. Elles sont chacune estimées entre 8000 et 9000 €.La première planche de Cahier bleu, mythique album d'André Juillard, est restée dans les mémoires : il sera possible de s'offrir la version encre de Chine et aquarelle de la planche, pour 42.000 €, estimation de départ. Une planche signée Moebius, tirée de L'Incal Noir, et une autre d'Enki Bilal, extraite de l'album Froid Équateur, feront aussi partie des lots proposés lors de cette vente aux enchères.Des planches de Nicolas de Crécy, Frederik Peeters ou encore Midam seront aussi proposées à la vente. Et le dessinateur Milo Manara sera mis à l'honneur, avec une dizaine de grandes aquarelles mettant en scène ses héroïnes réalisées pour l'occasion.La vente aura lieu le mercredi 20 novembre à 15 heures.Exposition à Bruxelles : du mercredi 23 au samedi 26 octobre 2019, de 11h à 18h Huberty & Breyne Gallery : 33 place du Châtelain 1050 BruxellesExposition à Paris : du jeudi 14 novembre au mardi 19 novembre de 10h à 18h et mercredi 20 novembre de 10h à midi. Fermé le dimanche 17 novembre.Christie’s : 9 avenue Matignon, 75008 Paris.