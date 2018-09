Histoire de l'édition et du marché du livre avant la révolution française

Voilà des années maintenant que le prestigieux historien Robert Darnton se consacre au livre et ses multiples évolutions. Cet universitaire avait déjà choisi de diffuser gratuitement certains de ses ouvrages en 2015. Il en rajoute désormais avec des travaux passionnants sur l’édition en France avant 1789.





L’homme qui avait théorisé internet comme la bibliothèque universelle poursuit son œuvre de divulgation d’informations et de connaissances. Sur son site internet, il rassemble ainsi des documents sur l’histoire du livre et l’histoire culturelle plus généralement, en libre accès.



Il évoque aussi bien des problématiques économiques que des essais à caractère théorique ou polémique. Sur la seule année 2014, il avait en effet publié 55 articles liés à ses recherches notamment à partir des documents détenus à la Société typographies de Neuchâtel (Suisse).

Histoire du livre et de l'édition: sur son site, l'Historien Robert Darnton propose en téléchargement quelques-uns de ses travaux essentiels sur l'édition et le marché du livre dans la France pré-révolutionnaire: https://t.co/CztNxSml2s pic.twitter.com/rMLPb39RjW — Matthieu Letourneux (@matthletourneux) August 22, 2018

Seule une sélection est ainsi présentée, évitant certains doublons, avec les références bibliographiques complètes.

À découvrir, entre autres choses, l’article en français « Le livre français à la fin de l’Ancien Régime » – les publications sont en effet majoritairement en anglais.