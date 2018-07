Histoire de l'imprimé et du livre : l'Atelier Musée Imprimerie ouvre en septembre

Depuis des mois, il est patiemment attendu, alors qu’il faudra encore quelque temps avant de le découvrir. L’AMI n’ouvrira ses portes qu’en septembre prochain : l’Atelier Musée de l’Imprimerie devra être un passage obligatoire pour les étudiants, mais pas simplement...







Avec 6000 m2 de superficie, l’AMI rassemble deux tiers d’espace musée, un tiers pour les ateliers de production. Situé à Malesherbes (sud-ouest de la forêt de Fontainebleau), il se présente comme le plus grand musée d’Europe, dédié à l’imprimerie. Et ce, à moins de 70 km de Paris, un luxe.

Avec un parc de 150 machines présentées, ce sont cinq ateliers qui attendent les visiteurs pour fabriquer du papier, marbrer, composer, imprimer et relier. Comme un véritable imprimeur, oui, absolument.

On retrouvera vingt années de collection, entreprise par Chantal et Jean-Paul Maury, couple lui-même imprimeur, qui s’est mis en tête de donner vie à ce lieu. Fils et petit-fils d’imprimeur Jean-Paul Maury voulait transmettre le savoir-faire autant que la passion du métier.

« L’Atelier-Musée de l’Imprimerie est une réponse à ce désir de regarder devant en s’appuyant sur la force propulsive du passé. Il est ce lieu de conservation du patrimoine et de transmission où les machines, les livres, les journaux, les gestes de ceux qui les ont fabriqués sont appelés à témoigner », indique l’établissement.

Un lieu pour inviter « à la volupté de lire », bien entendu.

Expositions temporaires et multiples événements seront proposés au fil du temps, tout en s’ouvrant aux chercheurs, artistes et étudiants, pour donner accès à tout un pan de l’histoire de l’impression. Des formations et stages y seront également dispensés, à destination des adultes ou des scolaires, à travers des programmes spécifiques.

Et la présence d’une Espresso Book Machine permettra de réaliser, à partir d’un fichier PDF, des ouvrages à la demande, et personnalisés.









Vidéo, photos et présentation du site et de ses multiples ramifications, à cette adresse.

Pour les curieux, de nombreux articles sont également mis en ligne, reprenant directement l’histoire de l’impression, avec Gutenberg, tout en parcourant les techniques, les méthodes et les évolutions technologiques. Typographie, lithographie, photogravure sont ainsi expliquées...

« Visiter l’AMI, c’est s’interroger sur la place du livre dans notre histoire récente, où la lecture fut une conquête, un gage d’émancipation. C’est remettre sur la table ces livres qui ont éclairé et jalonné les XIXe et XXe siècles. Best-sellers d’un jour ou de toujours, livres religieux, livres scolaires, livres d’histoire, livres policiers, livres de poésie ou de théâtre, livres de jeunesse, livres de prix, livres couronnés, atlas et dictionnaires, catalogues, petits livres illustrés et albums de bandes dessinées… »

On comprendra l’impatience qui prévaut à son ouverture...