Ikea fête les 40 ans de sa fameuse bibliothèque Billy

1 seule bibliothèque, des milliers de façons de s'exprimer !



BILLY fête ses 40 ans



Joyeux anniversaire aux millions de bibliothèques BILLY à travers le monde! #BILLY40 pic.twitter.com/DCPjZdkkzm — IKEA France (@IKEA_France) February 11, 2019

C’è sempre un modo nuovo e mai visto per ordinare la propria libreria. Chiedete al vostro amico Controcorrente. #Siamofattipercambiare #BILLY40 #shelfie pic.twitter.com/5AsMt7nM00 — IKEA (@IKEAITALIA) February 2, 2019



40 ans, cela se fête : Ikea remet donc en avant une de ses pièces les plus connues, la fameuse bibliothèque Billy. Présentée comme « simple, fonctionnelle et modeste », la bibliothèque Billy est un modèle de design pragmatique, selon la chaine. Difficile, en effet, d'imaginer une bibliothèque plus impersonnelle, mais Ikea met désormais l'accent, dans sa communication, sur la personnalisation de la bibliothèque Billy.Gillis Lundgren, le créateur de cette fameuse bibliothèque, a donné le prénom de son collègue Billy Liljedahl à son meuble, car celui-ci lui avait fait part de son envie d'avoir une « vraie » bibliothèque. En dessinant sa création, Lundgren avait à cœur de proposer un produit accessible à tous, qui pourrait s'intégrer dans pratiquement tous les intérieurs.À l'occasion des 40 ans de la bibliothèque, Ikea propose bien sûr de nouvelles versions et quelques variantes : on trouve ainsi de nouveaux coloris, dont un jaune semblable à celui du logo de la marque, ainsi qu'un modèle alternatif, Billy Bottna, qui propose un ou deux étages « d'exposition », destinés à montrer un livre ouvert. Le cadre idéal pour un « shelfie », ce selfie devant sa bibliothèque...D'autres variantes du modèle de base existent, en format plus étroit, avec une vitrine, des emplacements pour les CD ou DVD...Évidemment, sur les réseaux sociaux, Ikea appelle à réaliser son propre « shelfie » avec Billy, et les différents comptes de la multinationale s'en donnent eux-mêmes à cœur joie...