Il est désormais possible de louer l'appartement londonien de Jane Austen

Quand Jane Austen s'est installée avec son frère Henry — son petit préféré — au sein de l'édifice, en 1814, Knightsbridge était encore un village à quelques kilomètres de Londres. Depuis, l'environnement et le bâtiment ont bien changé : un étage a été ajouté en 1897 à la bâtisse, construite en 1780, et la façade a été entièrement revue et rénovée.Cela dit, l'intérieur d'origine avait été conservé dans cette nouvelle demeure : enfin, presque... Les photographies proposées par le site RightMove , qui affiche l'annonce de location de cette adresse de Knightsbridge, font état d'un appartement entièrement modernisé, que l'on imagine assez différent de ce que Jane Austen a pu connaitre.Deux chambres, deux salles de bain, deux salles à manger, le tout entièrement meublé : il faudra débourser 1395 £, soit un peu plus de 1500 €, par semaine pour ressentir l'esprit du lieu, où Jane Austen aurait écrit une partie de son roman Emma.Un tarif que Jane Austen seule n'aurait jamais pu assumer : d'après des recherches récentes, l'auteure aurait en effet été très mal payée par ses activités littéraires , malgré le succès de ses romans.