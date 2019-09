Il manque 14 milliards de dollars à l’Unesco pour son programme d’alphabétisation

Image parLubos Houska de Pixabay

Ces chiffres proviennent d’une étude disponible dans son intégralité ici et qui sera présentée au siège de l’Unesco à Paris ce mardi 10 septembre. L’étude met en avant un manque de dix milliards pour les 20 pays où le taux d’alphabétisation des adultes est inférieur à 50% et de quatre milliards pour un groupe de pays qui comprend le Bangladesh, le Brésil, la Chine, l’Egypte, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le le Nigeria et le Pakistan.L’institut explique que 565 des 750 millions d’adultes analphabètes habitent dans l’un de ces pays.Les sommes évoquées renvoient au coût des salaires des professeurs, en estimant que 500 heures d’apprentissage sont nécessaire par élève. David Atchoarena, le directeur de l’Institut a déclaré : « Ces pays n’atteindront l’alphabétisation universelle en 2030 qu’à condition de recevoir le soutien de la communauté internationale. Notre analyse montre l’ampleur du chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. »Enfin, l’étude pointe aussi la nécessité de peaufiner les outils statistiques pour améliorer l’efficacité des décisions prises en matière d’alphabétisation. À noter que l’Institut est en grande partie fondé par les contributions de cinq pays : la Suisse, la Suède, l’Allemagne, la Norvège et le Nigéria.