Île-de-France : manuels et ressources pédagogiques seront gratuits

Une réforme autour de quatre principes

Un passage au numérique dans les écoles





Chaque lycéen pourra savoir si son établissement propose des manuels au format numérique ou papier, grâce à ce moteur de recherche. Pour finir, près de 37.000 ordinateurs ont été commandés par la Région pour être distribués aux lycées ayant opté pour le numérique et prêtés aux lycéens.

La région Île-de-France financera les manuels et ressources pédagogiques imprimés ou numériques pour tous les établissements du public et du privé sous contrat. Elle investira environ 340 € par élève pour accompagner cette réforme, soit trois fois plus qu’en 2010-2013, lors de la précédente réforme.Plus de 260.000 élèves (des classes de 2de et 1re générale et technologique, de 2de professionnelle et 1re année de CAP) seront concernés par ce changement dans 670 lycées en Île-de-France lors de la rentrée de septembre 2019.Afin d’accompagner la mise en place de cette réforme, la région a établi quatre principes. En premier lieu, l’autonomie des établissements d’enseignement : après consultation, chaque établissement a fait part de son choix à la région, au printemps dernier : passer au « 100 % numérique » ou conserver des manuels imprimés.Ensuite, instaurer un gratuité des ressources pédagogiques pour tous. Troisième point, se concentrer sur le virage numérique, en priorité pour l’enseignement professionnel. Ainsi, 100 % des lycées professionnels seront accompagnés vers un tout numérique et l’ensemble des lycées généraux et technologiques ayant choisi le « 100 % numérique ».Et enfin, réduire la fracture numérique sociale et territoriale. En effet depuis deux ans, la région a engagé de nombreuses actions pour combattre les inégalités, notamment territoriales. Dans cette continuité, elle prêtera une tablette aux lycéens en lycée professionnel public ou privé sous contrat, pour la durée de leur scolarité.Pour les élèves du public en Seconde et Première – générale et technologique –, il s’agira d’un ordinateur portable ou d’une tablette, au choix de l’établissement. Un fonds social d’équipement sur critères sociaux est également prévu pour les élèves du privé.À la rentrée scolaire 2019-2020, 50 % des lycées franciliens vont passer au numérique (manuels et ressources pédagogiques). De plus, 140.000 tablettes seront distribuées aux lycéens dont les établissements ont opté pour le numérique, dans les premières semaines de septembre. Et 20.000 tablettes iront aux enseignants, afin de les accompagner dans la transition numérique.