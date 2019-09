Inédit : Des lettres signés Bonaparte découvertes à la Bibliothèque Fesch

À la bibliothèque Fesch, située à Ajaccio, 20 lettres signées de la famille Bonaparte viennent d’être retrouvées dans les archives de l’établissement. Un vrai trésor qui fait l’objet d’une exposition, La correspondance des Bonaparte : Secret de famille, à découvrir du 14 septembre au 14 octobre 2019. Des correspondances éclairantes sur la stratégie militaire de l’Empereur, mais aussi sur les histoires de famille.



Napoléon se fait couronner roi d’Italie le 26 mai 1805 à Milan.

Peinture d'Andrea Appiani, 1805





« À travers ces correspondances on découvre 3 générations de Bonaparte qui s’écrivent, qui s’échangent, et qui surtout montre bien tout l’intérêt à la fois de leur relation, mais aussi de ce qu’ils ont voulu pour l’Europe tout entière » explique David Chanteranne, historien et conservateur du Musée Napoléon de Brienne-le-Château, au micro de FranceTV Info Ces lettres, léguées par la famille Coty à la Bibliothèque en 1975, ont été retrouvées il y a seulement deux ans, un peu par hasard, par une conservatrice mettant de l’ordre dans la réserve. Des correspondances inédites signées Napoléon Ier, mais aussi Charles-Marie, Letizia, Joséphine, Joseph, Marie-Louise, Elisa, Caroline, Pauline, ainsi que Charles, le fils de Lucien, qui nous plongent dans l’intimité de la famille.« Nous entrons dans la grande histoire à travers la petite », assure David Chanteranne, aussi commissaire de l’exposition.Ces lettres sont aussi un véritable témoignage historique. « Dans ce document, la mère de l’Empereur casse tous les codes de l’époque. Elle est affectueuse, elle lui explique qu’il faut que les relations entre les deux frères Lucien, et Napoléon, soient réunies et que c’est à Lucien de faire des efforts, car Napoléon est dorénavant empereur » reprend-il.