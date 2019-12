Inédit : Un rare exemplaire d'un traité sur l'homosexualité retrouvé

Crédit : Will Kirk - Université Johns-Hopkins

Un ouvrage pionnier pour la cause homosexuelle



Gabrielle Dean, conservatrice de la bibliothèque Sheridan de l'Université Johns-Hopkins a retrouvé ce sixième exemplaire complètement par hasard. Elle cherchait sur le net à quoi ressemblait l'écriture de John Addington Symonds pour les besoins d'une prochaine exposition : voici qu'elle tombe de façon inattendue sur un ensemble de lettres appartenant au poète.La correspondance, mise en vente par un libraire, comprenait également un petit volume à la couverture verte : il s'agissait d'un exemplaire de A Problem in Greek Ethics. « Au début je n'y croyais pas. C'était impossible ! » se souvient Gabrielle Dean.Et en effet, les spécialistes ne se doutaient absolument pas d'une possible existence d'un 6e exemplaire. Pour la conservatrice, l'ouvrage a sans doute passé le siècle dernier à transiter de mains en mains de collectionneurs privés.La bibliothèque de l'Université a déjà fait l'acquisition de plusieurs ouvrages de Symonds, « il était donc logique d'ajouter cette copie aux collections spéciales de la bibliothèque » reprend-elle. « Parce que si l'auteur n'est pas très connu, il a été extrêmement influent ».

A Problem in Greek Ethics est présenté comme la première grande étude anglaise sur la pédérastie antique. Ce traité raconte la manière dont les relations entre hommes étaient à la fois courantes mais aussi célébrées comme une incarnation parfaite de l'amour.



En ce sens, l'ouvrage publié en 1883 joue un rôle pionnier dans la libération de l'amour homosexuel. Son auteur, le poète John Addington Symonds, est ainsi décrit comme l'un des premiers militants pour le mouvement de libération des homosexuels.



« Ce livre est une relique des premières batailles pour les droits des homosexuels. Il a une sorte de caractère sacré » explique à son tour Shane Butler, professeur à l'Université Johns-Hopkins en charge d'un projet autour de John Addington Symonds. « Il a d'ailleurs permis de réunir les premiers groupes de personnes marginalisées. C'est un outil historique incroyable. »



John Addington Symonds avait imprimé A Problem in Greek Ethics en seulement 10 exemplaires pour réduire le risque de tomber entre de mauvaises mains. A cette époque, ce genre d'ouvrages étaient déjà très fortement critiqués. L'auteur l'avait donc diffusé avec prudence.



Shane Butler, responsable du projet Classic Research Lab qui vise à reconstituer la bibliothèque du poète britannique et Gabrielle Dean de la bibliothèque Sheridan ont déclaré que cette découverte ne pouvait pas mieux tomber.



En effet, l'apparition de ce 6e exemplaire arrive juste à temps pour l'exposition autour de John Addington Symonds qu'ils organisent. Queer Connections: The Library of John Addington Symonds a ouvert ses portes le 5 décembre dernier à la bibliothèque Milton S. Eisenhower. Elle présentera jusqu'en mars 2020 un aperçu du contenu de la bibliothèque de l'auteur, ainsi que les rares copies retrouvées de ses écrits.