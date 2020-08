Israël gardera 9 manuscrits dérobés par le Mossad à la Syrie voilà 25 ans

Des trésors loin d'un “horrible endroit”

Le tribunal de district de Jérusalem vient de décréter que les textes — datés du XIIIe siècle — resteraient dans les archives de la Bibliothèque nationale d’Israël. Et selon les analystes, la cour s’est laissée convaincre en écoutant les témoignages des experts en préservation. En effet, pour conserver les documents dans des conditions idéales, les ressources dont dispose la BN d’Israël seraient nettement plus convaincantes.Aviad Stollman, ancien responsable des collections à la Bibliothèque nationale, le confirme : pour une institution indépendante, ce type de conservation devient très coûteux, et particulièrement délicat. Il n’empêche que les livres devaient être rendus au rabbin Hamra, avant d’arriver dans un futur centre culturel juif, en Syrie.Il n’en sera rien : les Couronnes de Damas ne sont pourtant pas arrivées sur la Terre sainte par l’opération du Saint-Esprit. Le Mossad, lors d’une opération en Syrie, s’était adjoint les services du rabbin syrien Abraham Hamra et de l'activiste canadienne Judy Feld Carr. L’une des couronnes a ainsi fini dans la valise d’un diplomate canadien…Sauf qu’à mesure de l’arrivée des Bibles transitant clandestinement vers Israël, l’université hébraïque a fini par se trouver une vocation : préservation de biens finalement volés. « La confiance et les conditions de la préservation visent à assurer avant toute chose la pérennité des Couronnes de Damas, et le soin que leur portent le public, le peuple juif et les générations futures », assure un communiqué de la justice israélienne.Selon le tribunal, nous parlons ici de « trésors du peuple juif » dont « l’importance historique, religieuse et nationale » les rend inestimables. Ces manuscrits furent transcrits en Europe entre les XIIIe et XVe siècles, avant de migrer vers Damas. Les Chumashim contiennent ainsi des voyelles, contrairement aux classiques rouleaux de la Torah. Ils indiquent également des éléments pour inciter à une prononciation correcte.Les textes avaient été richement décorés, et de ce fait, n’étaient utilisés qu’en de rares occasions.Leur arrivée en Israël avait été tenue secrète, et les détails de cette mission n’ont toujours pas été communiqués au public. D’ailleurs, Meir Heller, avocat représentant la bibliothèque nationale a assuré que cette décision de la cour pèserait lourd. « Nous sommes parvenus à sauver les livres d’un horrible endroit », indiquait-il, ajoutant qu’ils avaient désormais trouvé une maison convenable.via Jpost