Italie : la Scuola Holden d'Alessandro Baricco devient une université

C’est en janvier dernier qu’Alessandro Baricco l’avait dévoilé : la Scuola Holden di Torino dispensera un cours d’écriture qui sera l’équivalent d’une licence. Une première en Italie, et plus largement en Europe : seul le Royaume-Uni disposerait d’un pareil programme. Voilà des années que l’établissement tentait d’obtenir cette reconnaissance : en 2013, il était passé d’un accueil de 40 étudiants à 350.Et déjà à l’époque, Baricco cherchait à mettre en place un cursus universitaire, en s’ouvrant également à des étudiants étrangers — pour obtenir une plus grande reconnaissance. Pour l’année 2019-2020, 100 places sont ouvertes, réparties en cinq classes de vingt. Il faudra débourser 10.000 € par an, mais une vingtaine de bourses seront attribuées.À condition de passer les tests d’admission, qui se dérouleront notamment à Turin.L’autre événement majeur, c’est la signature d’un accord consolidant l’implication du groupe éditorial Feltrinelli au sein de l’école. En effet, l’entreprise intègre un peu plus le capital de la Scuola, passant de 31,5 % à 51,5 % — une prise de capital qui rend Feltrinelli majoritaire. Baricco, fondateur, dispose toujours de 25,5 % et reste président de l’établissement.Le conseil d’administration sera présidé par Carlo Feltrinelli, actuel PDG du groupe éponyme.Tous deux évoquent un lien de longue date entre le groupe éditorial — également détenteur de nombreuses librairies sur le territoire italien — et la Scuola Holden. Pour l’éditeur, cette opération pose la première base d’une plus large vision, la constitution d’une offre qui sera pleinement dévoilée d’ici la fin de l’année.« Enseignants, écoles, citoyens, professionnels et entreprise pourront bientôt se servir de l’expérience de la Feltrinelli pour accompagner leur formation d’une série d’activité éducative innovante », indique Carlo Feltrinelli. Ces dernières visent « à renforcer le capital humain et à expérimenter de nouvelles méthodes d’apprentissages, afin de donner à chacun la possibilité de trouver sa propre voie dans la réussite professionnelle ».