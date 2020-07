J'écris donc je suis : apprendre à écrire leur prénom aux tout petits

crédit photo StockSnap CC 0

La simplicité orthographique de certains prénoms encourage l’enfant dans son analyse des lettres. S’il se nomme Noé, Lola, Milo ou Maria, et qu’on prend la peine de lui montrer quelle lettre correspond à quel son, il fera très vite le lien entre les sons qu’il prononce et les lettres qu’il écrit.Mais le lien entre l’oral (les sons) et l’écrit (les lettres, ou les groupes de lettres) devient très difficile à percer spontanément si l’enfant s’appelle Amandine, Alexandre, Anne-Françoise ou Jean-Charles. C’est là que l’apprentissage au moyen de l’alfonic prend tout son sens. Votre enfant sera tout heureux d’écrire son nom, même s’il sait qu’il utilise une graphie « provisoire ».Et s’il connaît déjà son prénom en orthographe ? Vous pouvez le féliciter chaleureusement, surtout si son prénom est difficile à écrire. Ensuite, il suffira de lui expliquer que les exercices en alfonic lui permettront d’écrire toutes les idées qui lui viendront, sans se tracasser de faire des fautes.Il est inutile de l’obliger à écrire son propre prénom en alfonic s’il le connaît en orthographe, mais vous pouvez alors l’encourager à utiliser une couleur différente pour son prénom : qu’il comprenne que le changement de couleur signifie un changement de graphie. En rouge, j’écris en alfonic les mots nouveaux ; en bleu, j’écris en orthographe mon prénom. Cette astuce toute simple lui permettra de ne pas confondre les deux graphies.Lorsqu’il maîtrisera le principe de l’écriture avec l’alfonic, il sera tout heureux de vous écrire de petites histoires et des mots doux (« bisou, je t’aime ! »). Il prendra l’écriture comme un jeu. Les enfants n’apprennent jamais aussi bien que lorsqu’ils jouent.Nous vous souhaitons donc un très bon amusement ensemble !N’hésitez pas à jouer avec vos enfants : écrivez-leur des histoires, faites-leur rédiger des lettres et des mots doux. Bon amusement ! Pour toute information complémentaire, le site Alfonic Un livre pour débuter : François-Xavier Nève, Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe, Now Future Éditions, Liège, 2019. En vente sur How Future