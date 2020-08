J.K. Rowling n'a pas créé Harry Potter : découvrez Jan Rostworowski

Photographie : le texte Harry Potter de Jan Rostworowski, publié dans Życie Literackie, en 1972. Capture d'écran de la numérisation de la Bibliothèque numérique de la Malopolska

L'histoire d'une improbable coïncidence, qui fascine et amuse le web polonais depuis 2011 : Harry Potter ne serait pas né de l'imagination de J.K. Rowling, mais de celle d'un obscur auteur polonais, Jan Rostworowski. Ce dernier a en effet publié une nouvelle intitulée Harry Potter, et mettant en scène le personnage homonyme, dans la revue littéraire Życie Literackie, en 1972.Aucun rapport avec le petit sorcier appelé à affronter Voldemort et les forces du mal : le Harry Potter de Rostworowski est plus ordinaire, gérant d'un magasin. L'auteur, selon le fils de celui-ci, Bogusław Rostworowski, souhaitait rendre compte dans ce récit de sa propre expérience de livreur de viandes pour différentes boutiques, au Royaume-Uni.Né en 1919 en Pologne, Rostworowski s'installa au Royaume-Uni à partir des années 40, et y vécut pendant près de trente ans.Dans son texte, Rostworowski décrit Harry Potter comme un garçon de 17 ans, « ou peut-être deux ans de plus », qui vend dans sa boutique des saucisses de Cracovie et des cornichons. Pas de baguette magique en vue, donc... A priori, l'auteur aurait choisi le nom Potter de manière totalement fortuite, parce que ce patronyme était plutôt répandu dans le pays, à l'époque.Évidemment, il parait peu probable que Rowling, née en 1965, ait jamais entendu parler de Jan Rostworowski et de son homonyme du sorcier à lunettes.Le texte intégral de la nouvelle Harry Potter se trouve à cette adresse (page 9), en polonais.via Ebook Friendly