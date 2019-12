Jack et le Haricot magique, dans une version muette de Thomas Edison (1902)

Un inventeur de génie...





Un ogre, géant, une fée, une gousse de Fabaceae, et l’affaire est faite : on sait depuis peu que les origines de Jack et le Haricot magique remonteraient à plus de 5000 ans , avant d’arriver dans la version européenne que l’on connaît. Les sources découvertes en proto-indo-européen affichent suffisamment de liens pour que l’on dépasse, tant s’en faut, l’Iliade — voire que l’on s’approche de la rédaction de l’épopée de Gilgamesh…De toute évidence, c’est d’ailleurs dans la culture anglo-saxonne que ce conte de fées s’est le plus développé, avec une multitude de variantes — le monde du dessin animé chez Warner Bros s’est d’ailleurs régulièrement approprié la légende pour Bugs Bunny et d’autres.Près d’un siècle après la publication de la première version standardisée par Tabart, un certain Thomas Edison (à qui l'on doit le phonographe et l'ampoule électrique à incandescence) décide de produire une version muette, dans ses studios, en 1902. Depuis le conte de fées — dont on ignore quelle version il utilisera pour orienter son scénario — voici qu’il introduit des effets spéciaux probablement épatants pour l’époque.La trame reste bien entendu identique : échanger une vache contre des haricots, qui une fois plantés pousseront jusqu’aux nuages, pour arriver à un château géant, et la découverte d’une poule qui pond des œufs en or.Neuf séquences, et un tableau magnifique pour redécouvrir cette histoire des plus populaires… L’ensemble fut réalisé dans l’Edison Manufacturing Company, réalisé par George S. Fleming et Edwin S. Porter, avec Thomas White dans le rôle de Jack.On notera l’astuce pour la création de la vache, qui passe par nombre de bouffonneries clownesques — et qui est en réalité composée de deux hommes recouverts d’une peau, de cornes et de la tête de l’animal. Ses séquences dansées sont du meilleur effet…